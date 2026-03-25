“Escenas do cambio” cita compañías de 12 países na Cidade da Cultura

FESTIVAIS

O festival convértese no espazo de referencia das artes escénicas galegas

Hugo Torres, director de “Black Box. Unha saga épica”; Ana Isabel Vázquez, directora da Fundación Cidade da Cultura; Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura; Kirenia Martínez, directora artística; e Julia Sueiro, xestora cultural.
O festival de artes escénicas de vangarda “Escenas do cambio” celebrarase entre o 7 e o 10 de maio na Cidade da Cultura e no Salón Teatro de Santiago de Compostela, cunha programación que reúne artistas e compañías de dez países e que conta co impulso da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentou a programación e destacou o papel do festival como ferramenta para “fomentar o diálogo creativo entre diferentes rexións e países”. Subliñou tamén a importancia de consolidar unha cita que, ao longo das súas 12 edicións, se converteu nun espazo de referencia para a creación contemporánea e para a proxección internacional das artes escénicas galegas.

A programación, dirixida por Kirenia Martínez Acosta, inclúe 11 espectáculos con tres estreas absolutas e outras pezas que se verán por primeira vez en Galicia e en España. O programa combina oito coproducións internacionais e tres nacionais, o que reforza o carácter colaborativo e a vocación de intercambio cultural do festival, ademais de promover novas formas de creación entre artistas de distintos países.

Entre as propostas internacionais destacan obras como “Fear:less”, que cuestiona “o medo actual ao contacto físico”, ou “Hecatombe II: Movementos e rituais para a renovación do mundo”, que aposta por “resgatar os saberes ancestrais” e incorporar perspectivas indíxenas. Tamén figura ‘Arder Épica’, que constrúe unha reflexión sobre a memoria a partir do incendio do Museo Nacional do Brasil, e outras pezas que abordan cuestións sociais como a identidade ou a construción de comunidade.

A programación busca achegar novas linguaxes ao público e reforzar o papel da Cidade da Cultura como motor cultural

No ámbito galego, destacan as estreas de “52-Blau”, da compañía iXa, unha proposta que “muta co espazo” e que conta co apoio do Centro Coreográfico Galego, e ‘Black Box. Unha saga épica’, de Hugo Torres, unha obra que propón unha cea escénica para reflexionar sobre “a pegada na historia das personaxes anónimas”. Estas creacións reflicten a aposta da Xunta por apoiar proxectos con participación galega e facilitar a súa proxección internacional.

O festival inclúe tamén propostas como “Entrecruzad@s”, que aborda “a identidade, a exclusión e a posibilidade de comunidade”, ou ‘La Calidesa’, que explora a soidade contemporánea e as novas formas de conexión a través de instalacións interactivas. Outras pezas, como “Horizontes Errantes”, combinan danza e teatro físico para conectar territorios e experiencias, integrando tamén a dimensión do Camiño de Santiago.

Mediación cultural

Ademais, o evento incorpora programas de residencias artísticas e encontros co público que permiten coñecer os procesos creativos e favorecer a mediación cultural. A Xunta subliña que estas iniciativas contribúen a fortalecer o tecido cultural galego, impulsar a colaboración entre institucións e ampliar a presenza internacional das creacións galegas.

O festival conta coa colaboración de entidades como o Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, o Goethe-Institut, o Camões–Centro Cultural Português em Vigo, a Axencia Galega das Industrias Culturais, o Centro Dramático Galego e o Centro Coreográfico Galego. En conxunto, “Escenas do cambio” consolídase como un espazo de referencia para a vangarda escénica, a experimentación e o intercambio cultural en Galicia.

Ademais, a programación busca achegar novas linguaxes ao público e reforzar o papel da Cidade da Cultura como motor cultural. O evento tamén pretende dinamizar o sector escénico galego e crear redes de colaboración estables. Finalmente, a diversidade de propostas e procedencias sitúa o festival como unha plataforma aberta á innovación e ao diálogo internacional.

