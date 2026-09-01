España, líder en trasplantes y donaciones a nivel mundial

España se mantiene a la cabeza de la donación y el trasplante de órganos a nivel global tras registrar en el último ejercicio un total de 6.336 trasplantes, lo que representa una tasa de 132,3 intervenciones por millón de población. La actividad de donantes fallecidos alcanzó una tasa de 53,2 por millón de habitantes, consolidando un liderazgo internacional que la Organización Nacional de Trasplantes sostiene ininterrumpidamente desde hace más de tres décadas. Con estas cifras registradas, el sistema sanitario español aportó el 23% de las donaciones contabilizadas en el conjunto de la Unión Europea y el 5% de las registradas en todo el planeta, a pesar de que la población del país supone apenas el 11% del censo comunitario y el 0,7% de la población mundial total.

El último informe del Registro Mundial de Donación y Trasplante confirma además que España encabeza la actividad trasplantadora en injerto renal y pulmonar en términos absolutos respecto a su número de habitantes. En el pasado año se practicaron 4.000 injertos de riñón y 556 de pulmón en los centros hospitalarios del país, unos resultados sustentados en la solidez de la red pública de coordinación asistencial y en la optimización progresiva de la donación en asistolia, es decir, aquella que se realiza tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria irreversible.

La rápida expansión de la asistolia resultó decisiva para sostener los volúmenes de actividad frente al paulatino descenso de los donantes fallecidos por muerte encefálica. Durante el último año se contabilizaron 1.416 donantes en esta modalidad en España, alcanzando una tasa de 29,6 por millón de habitantes. Esta cifra situó al país como responsable del 48% de todos los donantes en asistolia de la Unión Europea y del 10% del total mundial.

Transplantes de intestino

En términos de intervenciones efectivas, los órganos obtenidos mediante esta vía quirúrgica permitieron alcanzar una tasa de 63,5 trasplantes por millón de población, el indicador más elevado del mundo en este ámbito específico de la medicina intensiva.

Entre los procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad desarrollados bajo esta modalidad destaca la consolidación del trasplante cardíaco de asistolia, con 137 intervenciones realizadas en hospitales españoles, lo que supone el 9% de todas las practicadas a nivel global en doce países participantes. Asimismo, España se situó como la única nación del mundo en llevar a cabo trasplantes de intestino a partir de donantes en asistolia, registrando cuatro intervenciones exitosas durante el periodo analizado.

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El informe internacional pone también de manifiesto las marcadas diferencias entre el perfil del donante en España y en otros países de alta actividad como Estados Unidos, donde la tasa global de trasplantes resulta superior debido a la contribución del donante vivo y al elevado impacto de causas de muerte prevenibles en personas jóvenes. En el caso español, el 60% de los donantes de órganos supera los 60 años de edad, mientras que los fallecimientos derivados de traumatismos graves, sobredosis de sustancias ilegales o lesiones producidas por armas de fuego representan circunstancias absolutamente excepcionales en el registro sanitario nacional, reflejando el éxito organizativo del modelo público de gestión de cuidados intensivos dentro del propio sistema nacional de salud y la excelente preparación técnica de los equipos de profesionales médicos.

El modelo español de donación es una guía para Iberoamérica

España ejerce un papel determinante en el avance continuado de la donación y el trasplante de órganos en América Latina a través de una sólida estrategia de cooperación internacional sanitaria que sostiene de forma ininterrumpida desde hace más de dos décadas. Mediante la Red y Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y la articulación del exitoso Programa Alianza, de la Organización Nacional de Trasplantes que lidera la transferencia de asesoramiento técnico directo y la formación especializada de profesionales sanitarios encargados de la compleja coordinación en toda la comunidad iberoamericana de naciones.

Esta labor de tutorización técnica contribuyó de forma decisiva a que la actividad trasplantadora en la región experimente un incremento del 5% durante el último ejercicio, alcanzando 18.301 intervenciones (30,1 trasplantes por millón de habitantes) y un aumento del 6% en donantes fallecidos, hasta llegar a los 6.366 registrados. El reflejo claro del reconocido modelo asistencial promovido por la ONT resulta altamente visible en países como Argentina, que encabeza la donación regional con una tasa de 20,8 donantes por millón de habitantes, seguida por Brasil (18,7) y Uruguay (17,9).

Además, el acompañamiento español permitió a Argentina consolidar la implantación de la donación en asistolia con 66 donantes en 2025, afianzando la efectividad del asesoramiento del sistema público español