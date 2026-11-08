Europa podría tener su propia estación espacial

El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, señaló que hicieron los cálculos y que sería “bastante asequible” tener una Estación Espacial Europea. “La estación estaría poblada parcialmente con astronautas, sería básicamente una estación robótica donde irían los humanos un par de semanas o un par de meses, pero el resto estaría dedicado a la robótica. También podrías ofrecer que vayan otros socios de todo el mundo”, explicó ayer Aschbacher en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum.

Asimismo, fijó el objetivo de ampliar las capacidades europeas de transporte al espacio de seres humanos, aunque ha advertido de que “esto solo tiene sentido si estos seres humanos tienen algún sitio donde ir. Tenemos que asegurar también un lugar para Europa en los destinos”, precisó en referencia a la Luna y Marte. “Una capacidad potente de Europa no significa que vamos a tener menos cooperación, significa que vamos a tener una cooperación mucho mejor”, puntualizó.

En su intervención, también detalló las tres áreas en las que la ESA debe ponerse “al día”: “Un lanzador reutilizable, la conectividad segura y la exploración. Tenemos que invertir en un lanzador reutilizable, tenemos que ponernos las pilas en esto”, recalcó, al tiempo que aseguró que desarrollar la tecnología para que Europa tenga la capacidad de lanzar sus propios astronautas al espacio “llevaría diez años, en navidades de 2036” y, a ello, propone a los miembros de la ESA un plan de 10.000 millones.

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En este punto, el director de la ESA insistió en que “Europa debe desarrollar sus capacidades de transportar a sus propios astronautas al espacio con sus propios medios” e hizo hincapié en que Europa “tiene que doblar su apuesta porque muchos países están construyendo sus capacidades para la siguiente década de exploración en la órbita terrestre, en la Luna y también hacia Marte. Y lo están haciendo con mucha rapidez”, avisó. Además, Aschbacher puso en valor que España “es un miembro muy potente de la comunidad espacial europea. Así, destacado el liderazgo de España y que “es un miembro fundador de la ESA y el cuarto país que contribuye con más dinero a la ESA”