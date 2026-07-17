La Fiscalía recalca el valor de conservar las “ciberpruebas”

Expertos jurídicos y policiales advirtieron de los retos que plantea la violencia de género digital y reclamaron una respuesta especializada para combatir una forma de agresión que amplía el daño mediante el uso de la tecnología. Durante una mesa redonda de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, la fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes Menéndez, y la comisaria jefa de la Brigada Central de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional, Eva Gutiérrez Carrera, analizaron los desafíos jurídicos y operativos de este fenómeno junto al magistrado de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Julián García Marcos.

La violencia digital no constituye un fenómeno independiente

Prendes explicó que la violencia digital no constituye un fenómeno independiente, sino una prolongación de la violencia de género que históricamente sufrida por mujeres y niñas. Señaló que las herramientas tecnológicas no solo sirven como canal de transmisión, sino que incrementan de forma extraordinaria el alcance de la agresión al permitir que el control y el daño se mantengan de manera constante, sin límites temporales ni espaciales. La fiscal destacó que esta situación provoca que muchas víctimas no encuentren un lugar seguro, ni siquiera dentro de su propio hogar. Además, subrayó que la falta de una definición internacional consensuada sobre violencia digital de género dificulta una regulación común entre países. No obstante, resaltó el papel de España, donde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorpora esta modalidad desde 2017 y cuya actualización busca reforzar la prevención y detección temprana, especialmente entre los jóvenes.

Conservar la ciberprueba

La representante del Ministerio Fiscal centró también su intervención en la importancia de conservar la “ciberprueba”, debido a la facilidad con la que puede ser manipulada o eliminada mediante herramientas digitales. Por ello, defendió la necesidad de una preservación temprana de las evidencias, así como la aplicación de medidas cautelares y técnicas avanzadas de investigación para frenar las agresiones y perseguir a sus responsables. Por su parte, Eva Gutiérrez Carrera explicó que la Ufam cuenta con protocolos y recursos tecnológicos similares a los utilizados en la lucha contra formas complejas de criminalidad.

Gutiérrez insistió en que algunas víctimas eliminan mensajes, imágenes o conversaciones como consecuencia de una reacción emocional ante la violencia sufrida, lo que puede dificultar la investigación posterior. Por ello, recomendó conservar las pruebas digitales mediante capturas que incluyan información como la fecha, la hora y la dirección web.

Finalmente, Julián García Marcos repasó la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en delitos relacionados con el entorno digital, como el acoso persistente o “stalking” y el abuso sexual virtual. También alertó sobre el avance de las ultrafalsificaciones creadas mediante inteligencia artificial, una tecnología que permite generar contenidos sexuales no consentidos utilizando la imagen de las víctimas y que supone una grave amenaza para su integridad moral.