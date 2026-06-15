La formación digital y la IA impulsan una nueva etapa en el sector laboral

La formación digital se ha convertido en uno de los principales factores para mejorar la empleabilidad en España. En un mercado laboral cada vez más influido por la inteligencia artificial (IA), las empresas demandan profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades transversales.

En España, donde persisten diferencias en competencias digitales entre generaciones y territorios, la formación continua se perfila como una herramienta esencial para reducir brechas y mejorar las oportunidades laborales. En la era de la IA, ya no basta con obtener una titulación inicial: la capacidad de aprender, reciclarse y dominar herramientas digitales será uno de los principales activos para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo.

La digitalización está transformando sectores tan diversos como la industria, la sanidad, la educación, la logística o los servicios. La digitalización y la sostenibilidad podrían impulsar la creación de cerca de 480.000 empleos en España durante este año 2026, mientras que el impacto de la IA está modificando las competencias requeridas en numerosos puestos de trabajo.

Ante esta realidad, las administraciones públicas y las organizaciones profesionales están reforzando la oferta de formación digital, con especial atención a colectivos vulnerables, personas mayores y mujeres. Asimismo, otro objetivo es capacitar a decenas de miles de profesionales en áreas como inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales aplicadas a distintos sectores.

Las tendencias a corto plazo a la hora de entender la evolución de la preparación laboral apuntan hacia una formación más flexible, personalizada y accesible gracias al e-learning. Los cursos online permiten actualizar conocimientos constantemente y adaptarse a un entorno laboral que evoluciona con rapidez.