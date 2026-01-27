El gasto en apps creció un 21% en 2025 gracias a la IA

En 2025 se produjo un hito histórico en el mercado de las aplicaciones móviles: por primera vez, los usuarios gastaron más dinero en aplicaciones que en juegos, impulsados principalmente por el auge de la inteligencia artificial generativa. Así lo recoge el informe “State of Mobile 2026” elaborado por la plataforma de análisis online Sensor Tower, que señala que esta tendencia, ya visible anteriormente en mercados como Estados Unidos, terminó extendiéndose a nivel global.

Durante el pasado año, el gasto de los consumidores en aplicaciones alcanzó unos 85.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21 % respecto a 2024. En cambio, el gasto en juegos se mantuvo prácticamente estable, con 80.000 millones de euros, apenas un 1 % más que el año anterior.

Compañías como Google, Microsoft o X apuestan por asistentes digitales para competir con ChatGPT

Este cambio se debe, en gran medida, a la integración de la IA generativa en las aplicaciones, que lideró el crecimiento de ingresos y superó los 5.000 millones de euros en el último año. Además, las descargas de aplicaciones de inteligencia artificial se duplicaron hasta alcanzar los 3,8 millones. De hecho, las diez aplicaciones más descargadas en 2025 fueron asistentes de IA, con ChatGPT a la cabeza, acumulando cerca de 900 millones de descargas. A bastante distancia le siguieron otras como Google Gemini, DeepSeek, Doubao, Perplexity o Grok. En el caso de ChatGPT, sus ingresos superaron los 3.400 millones de dólares gracias, sobre todo, a las suscripciones y compras dentro de la aplicación.

El liderazgo de la IA también se vio reforzado por la fuerte inversión de grandes compañías como Google, Microsoft o X, que apostaron por desarrollar asistentes de inteligencia artificial para competir con ChatGPT. Más allá de estos asistentes, otras aplicaciones basadas en IA, como Suno, las de ByteDance o Jimeng AI, también ganaron popularidad a lo largo del año.

Aun así, Sensor Tower destacó que las aplicaciones de redes sociales y de “streaming” continuaron creciendo en 2025, con TikTok y Disney+ como principales referentes. Según el informe, los usuarios dedicaron una media de 90 minutos diarios a las redes sociales, lo que se traduce en casi 2,5 billones de horas en total, un 5 % más que el año anterior.