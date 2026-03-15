Geopolítica tecnológica: la pugna entre potencias por liderar la carrera IA

La carrera geopolítica por la inteligencia artificial (IA) y los chips se ha convertido en uno de los grandes ejes de poder global. Igual que el petróleo o la energía nuclear en el siglo XX, la capacidad de diseñar chips avanzados y desarrollar IA está empezando a definir qué países liderarán la economía, la seguridad y la innovación en las próximas décadas.

En el centro de esta competencia están Estados Unidos y China, con Europa intentando consolidar una tercera vía.

Estados Unidos mantiene todavía la ventaja tecnológica, sobre todo en el diseño de chips y en las grandes empresas de IA. Para proteger esa posición, Washington ha impuesto restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y está estudiando nuevas normas que obligarían a obtener autorización del gobierno para vender chips de IA en el extranjero. La idea es evitar que tecnologías clave lleguen a rivales estratégicos y, al mismo tiempo, atraer inversiones y producción al propio país.

China, por su parte, ha respondido con una estrategia de autosuficiencia tecnológica. Su nuevo plan económico prioriza la IA, la robótica y los semiconductores, con fuertes inversiones públicas para reducir la dependencia de tecnología extranjera. Las restricciones de exportación de EE. UU. han empujado a empresas chinas a desarrollar sus propios chips y ecosistemas de software, incluso si su rendimiento inicial es menor.

En medio de esta rivalidad, Europa intenta no quedar atrapada entre ambos gigantes. La UE impulsa el “European Chips Act”, con el objetivo de duplicar su participación en la producción mundial de semiconductores y reforzar su soberanía tecnológica. Sin embargo, el continente sigue por detrás en inversión y escala industrial, lo que le obliga a combinar ayudas públicas, cooperación internacional y regulación.