Herba dos cantores: características y usos

El erísimo, erísimo oficinal, hierba de los cantores, hierba de San Alberto, hierba de los predicadores, jaramago o pimpájaro, denominada científicamente Sisymbrium officinale, y en gallego con los nombres de herba dos cantores, encendecandís, xaramago o xebra, es una planta anual y pelosa, perteneciente a la familia de las Brasicáceas o Crucíferas. Crece abundantemente en las inmediaciones de zonas habitadas, escombreras y bordes de carreteras, en terrenos muy nitrófilos y en asociación con malas hierbas.

Su nombre genérico, sisymbrium, deriva del griego sisymbrion y con él se hacía referencia a una planta aromática ya mencionada por autores de la antigüedad como Teofrasto, Aristóteles y Arsitófanes. Su epíteto específico, officinale, deriva del latín officinalis, y hace referencia a su uso en la fármacopea, así como en la industria de los licores y perfumes. Su nombre común erísimo deriva del griego y significa “yo salvo el canto”, en referencia a los cantantes que lo tomaban para aclarar la voz.

Sus tallos son erectos, rígidos, de color verde grisáceos cuando jóvenes y violáceos en la madurez, pilosos y ramificados en la parte superior. Sus hojas basales son similares a las situadas en la parte baja y media del tallo, es decir, pecioladas, oblongas, con grandes lóbulos y con un lóbulo terminal ovalado; las superiores presentan lóbulos más pequeños el terminal es oblongo lanceolado. Todas las hojas están recubiertas de pelos en mayor o menor cantidad. Sus flores, de color amarillo pálido, se presentan en inflorescencias a modo de espigas terminales. Tanto el número se sépalos como el de pétalos es de cuatro, éstos en forma de cruz. Son muy pequeñas, lo que las diferencia de otras crucíferas de pétalos amarillos. Sus frutos son vainas erectas adosadas al tallo y recubiertas también de abundantes pelos; contienen semillas de color amarillo y sabor agrio.

Es una planta muy parecida a la de la mostaza, tanto en su composición como en su aspecto. Tienen efectos beneficiosos sobre las vías respiratorias y, por ello, antiguamente se tomaba en infusiones como remedio casero para la afonía y la ronquera. También como diurético, expectorante y estomacal. Asimismo, se hacían gargarismos en casos de tos seca, faringitis, bronquitis y asma. Su uso excesivo pueden provocar problemas cardíacos.

Además, sus hojas se consumían a modo de verdura o ensalada. Las semillas se usaban para condimentar comidas.