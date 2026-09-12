El hijo del dueño del Málaga hace un “simpa” de más de medio millón de euros en un hotel de Londres

Nasser bin Al-Thani (izquierda), junto a su padre Sheikh Abdullah bin Nasser Al-Thani (centro) y su hermano durante su etapa al frente del Málaga CF.

El hijo del máximo accionista del Málaga CF, el jeque Nasser bin Abdullah Al-Thani, se encuentra inmerso en una disputa judicial con The Dorchester, uno de los hoteles más exclusivos de Londres, por una factura impagada de unos 534.000 euros. La deuda corresponde a alojamiento, servicios de habitaciones y otros cargos, además de intereses.

El establecimiento de cinco estrellas está situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Según los documentos judiciales difundidos por el Financial Times, la cantidad reclamada asciende a 458.000 libras, unos 534.000 euros al cambio.

La estancia se prolongó durante meses y la factura llegó a acumular una cantidad considerable. Las habitaciones del hotel tienen tarifas que pueden alcanzar las 8.000 libras por noche, más de 9.000 euros, aunque la deuda reclamada incluye también otros servicios y los intereses generados.

Relacionado Málaga y Mallorca copan el top 10 de las mansiones más caras de España

Un coche para intentar recuperar parte de la deuda

El caso ha terminado en los tribunales y el establecimiento ha conseguido autorización judicial para requisar y vender un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari, de edición limitada de 2011, que pertenece a Al-Thani y que permanecía en las instalaciones del hotel.

Sin embargo, la venta del vehículo apenas permitirá cubrir una pequeña parte de la cantidad reclamada. El valor de reventa estimado del modelo ronda las 23.500 libras, una cifra muy alejada de los más de 450.000 euros que reclama el establecimiento.

Nasser Al-Thani no acudió a la vista judicial. Sus abogados sostienen que el jeque solo tuvo conocimiento recientemente del procedimiento y aseguran que la cantidad reclamada está en disputa. Su intención, según trasladaron al Financial Times, es solicitar que se deje sin efecto la resolución.

Su pasado en el Málaga CF

Nasser Al-Thani fue vicepresidente del Málaga CF durante la etapa en la que su padre, Abdullah Al-Thani, se hizo con el control del club. En 2020 fue apartado de sus funciones directivas junto a su padre y sus hermanos después de las controversias relacionadas con la gestión de la entidad.

El episodio del hotel londinense se suma así a los problemas judiciales que han rodeado en los últimos años a la familia Al-Thani, que mantiene una relación especialmente controvertida con el club malagueño.