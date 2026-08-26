Málaga y Mallorca copan el top 10 de las mansiones más caras de España

El real estate de lujo tiene dos claros epicentros en España. Málaga y Mallorca concentran las diez viviendas más caras actualmente a la venta, con precios que alcanzan los 70 millones de euros y un predominio absoluto de las grandes villas y fincas situadas a orillas del Mediterráneo.

En concreto, la más cara de España se encuentra en la Milla de Oro de Marbella (Málaga), según un informe de idealista. Esta villa, ubicada en una parcela de 14.000 metros cuadrados, cuenta con trece habitaciones e incorpora gimnasio, sauna, varias piscinas, bolera, sala de cine y bar.

Vistas desde la villa más cara de España, en Marbella | James Edition

Por detrás, a la venta por 46 millones de euros, aparece una villa de lujo en Pollença (Mallorca) con once habitaciones y acceso al mar, seguida por otra de diseño construida en Palma que llega al mercado por 39,5 millones de euros. Obra del arquitecto Matteo Thun, su construcción se inspira en las velas de un barco, y cuenta con siete dormitorios, dos piscinas en el exterior, jacuzzi en la azotea y un cine al aire libre.

La villa más cara de Baleares, en Pollença | idealista

El cuarto puesto vuelve a la península, a la malagueña Benahavís. Allí se ofrece, por 34 millones de euros, una finca de estilo hispano-árabe con vistas tanto a la montaña como al mar y 17 habitaciones. Su precio supera los 29,5 millones que se requieren para hacerse con una imponente casa rural en la Tramuntana, o los 27 millones de euros de sendas viviendas en Palma y Benahavís de más de 2.000 metros cuadrados.

Villa de diseño en Palma de Mallorca | idealista

Baleares cierra el top 10 con una vivienda en Esporles de 1.500 metros cuadrados por 26 millones de euros, otra en Calviá por 25 millones y una última en Palma por 24,5.