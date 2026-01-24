Horóscopo del día: domingo, 25 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 24 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy puede ser un buen momento para terminar algo pendiente y quedar en paz.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tendrás un día lleno de estabilidad y ternura, ideal para compartir tranquilidad.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te surgirán ideas rápidas, que serán perfectas para vender, escribir, negociar o contactar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Conseguirás mejorar tu rendimiento si trabajas con calma y sin presiones externas.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te reconocerán mucho más tu esfuerzo en tu trabajo, pero mantén la humildad y la firmeza.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Aprovecha la jornada de hoy para limpiar, ordenar y mejorar detalles que pueden ser importantes.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Durante el día de hoy conseguirás la armonía necesaria si eliges paz en lugar de razón.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tu intuición te ayudará a acertar. Jornada ideal para tomar decisiones estratégicas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy tendrás ganas de movimiento y diversión. Buen día para realizar planes espontáneos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Para evitar tener problemas de salud debes tener cuidado con el estrés, no lo acumules.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Vas a disfrutar de un día diferente, que estará lleno de sorpresas, humor y una conexión auténtica.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

La jornada de hoy será ideal para la creatividad, el arte o los trabajos tranquilos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado