O debate eleitoral sobre as pensões

Depois de algumas declarações de responsáveis políticos do Vox e do PP sobre a provável insustentabilidade do sistema de pensões espanhol, os socialistas aproveitaram para introduzir este debate na campanha eleitoral para as próximas eleições, na expectativa de que essas declarações possam servir de munição eleitoral. Partem do princípio de que qualquer debate sobre o atual modelo de prestações irá assustar muitos eleitores já jubilados, que correrão para votar naquele que lhes prometer não só estabilidade, mas também um reajustamento, contínuo ao longo do tempo, dessas prestações. Não sei se os socialistas têm razão ao pressupor que os próprios pensionistas não estão conscientes dos riscos que o atual sistema apresenta e que rejeitarão qualquer discussão a esse respeito, mas os partidos de direita dão isso como certo ao evitarem prosseguir com o debate. De facto, o “Contrato com Espanha” do senhor Núñez Feijoo encerrou o debate ao propor a reavaliação automática das pensões com base no IPC. No entanto, não parece ser um bom precedente querer evitar o debate sobre este tema, pois infantiliza a população, ao partir do princípio de que há assuntos que não podem ser debatidos para não assustar a população, e muito menos não poder debatê-los nem mesmo durante a campanha eleitoral, que é precisamente quando se deve fazê-lo, para ouvir os diferentes programas relativos a esta questão.

A questão das pensões é um dos problemas potencialmente máis relevantes que enfrentamos na nossa sociedade. Estamos a constatar como a demagogia em matéria de pensões é uma das causas da atual crise, financeira e política, que afeta a França e, em menor medida, outros países da zona euro, problemas que poderão afetar gravemente a nossa moeda e que, por conseguinte, também teria repercussões para nós de uma forma ou de outra. A França, com uma população igualmente envelhecida, renunciou, por razões políticas, a abordar o problema das pensões. Uma reforma já tímida, que viria a fixar, com o tempo, a idade de reforma nos 64 anos, foi paralisada há alguns anos devido à pressão dos manifestantes. Simplesmente decidiram emitir mais dívida para cobrir as despesas, que se agravam a cada ano com a entrada de centenas de milhares de novos pensionistas, que beneficiam de pensões cada vez mais elevadas.

O problema é que o recurso à dívida parece ter chegado ao fim, uma vez que os juros da mesma atingiram níveis muito elevados e, mesmo assim, cada vez menos investidores desejam adquiri-la. Já pagam mais do que a sua dívida do que a Espanha, Portugal ou a Grécia e não parece que a tendência vá inverter-se. A solução passa então por retirar dinheiro de outras rubricas, como a educação, o que, por sua vez, levou a protestos neste domínio, que foram os que desencadearam o atual ciclo de protestos. Ou seja, ocultar estes debates ou tentar minimizá-los recorrendo à demagogia eleitoral pode levar a uma falência parcial do Estado francês, caso em que os pensionistas ver-se-iam, quer queiram quer não, afetados, e as suas pensões, tal como aconteceu na Grécia e em Portugal, seriam, inevitavelmente, severamente reduzidas.

Para evitar que isto aconteça aqui, é mais necessário do que nunca debater estes temas. É necessário explicar à população, e não apenas aos pensionistas, que, para poder financiar pensões dignas, a economia no seu conjunto tem de funcionar bem, e que esta é a única garantia de sustentabilidade do sistema. Se a economia entrar em colapso, o sistema de pensões entrará em colapso com ela, e esta é a única certeza que se pode oferecer aos cidadãos. Abordar a questão nestes termos e definir quais são as medidas para que o sistema continue a ser solvente deve estar no centro de qualquer debate democrático. Ainda estamos a tempo.