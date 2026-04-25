Horóscopo del día: domingo, 26 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 26 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía en alza, es buen momento para moverte y liberar la tensión acumulada.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Estable, evita excesos y mantén el equilibrio. Día sólido, tus esfuerzos empiezan a notarse.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Algo cambiante, organiza mejor tus tiempos. Comunicación fluida, evita malentendidos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad alta, rodéate de tranquilidad. Mantén el enfoque, no te disperses con emociones.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Vitalidad fuerte, canalízala de forma positiva. Liderazgo natural; podrás guiar a otros.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Necesidad de descanso mental, baja el ritmo. Mejora en la comunicación, sé más flexible.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio general, cuida pequeños detalles. Armonía creciente, deja atrás las tensiones.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Energía intensa, canaliza emociones. Cambios positivos, adáptate con confianza.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Buen ánimo, la actividad te beneficiará. Oportunidades interesantes, decide con calma.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Estable, mantén disciplina en tus hábitos. Avances firmes y constancia recompensada.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Altibajos leves, escucha tu cuerpo. Creatividad activa, aporta ideas nuevas.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad elevada, busca el equilibrio interior. Intuición fuerte, es buen día para decidir.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.