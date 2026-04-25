ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 26 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 26 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Energía en alza, es buen momento para moverte y liberar la tensión acumulada.
21 abril - 20 mayo
Estable, evita excesos y mantén el equilibrio. Día sólido, tus esfuerzos empiezan a notarse.
21 mayo - 21 junio
Algo cambiante, organiza mejor tus tiempos. Comunicación fluida, evita malentendidos.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad alta, rodéate de tranquilidad. Mantén el enfoque, no te disperses con emociones.
23 julio - 23 agosto
Vitalidad fuerte, canalízala de forma positiva. Liderazgo natural; podrás guiar a otros.
24 agosto - 23 septiembre
Necesidad de descanso mental, baja el ritmo. Mejora en la comunicación, sé más flexible.
24 septiembre - 23 octubre
Equilibrio general, cuida pequeños detalles. Armonía creciente, deja atrás las tensiones.
24 octubre - 22 noviembre
Energía intensa, canaliza emociones. Cambios positivos, adáptate con confianza.
23 noviembre - 21 diciembre
Buen ánimo, la actividad te beneficiará. Oportunidades interesantes, decide con calma.
22 diciembre - 20 enero
Estable, mantén disciplina en tus hábitos. Avances firmes y constancia recompensada.
21 enero - 19 febrero
Altibajos leves, escucha tu cuerpo. Creatividad activa, aporta ideas nuevas.
20 febrero - 20 marzo
Sensibilidad elevada, busca el equilibrio interior. Intuición fuerte, es buen día para decidir.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
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