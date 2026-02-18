Horóscopo del día: jueves, 19 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 19 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía alta, pero controla la impaciencia. Reencuentros y gestos sinceros.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Estable, cuida pequeños excesos. Seguridad en decisiones económicas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Nerviosismo leve, dosifica esfuerzos. Tebdrás conversaciones que aclaran dudas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad elevada; busca calma. Exigencias que requieren constancia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Habrá reconocimiento a tu liderazgo. En el amor tendrás Magnetismo y entusiasmo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Atención a tensiones físicas. Actitud comprensiva fortalece vínculos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En lo saludable habrá equilibrio general positivo. Buen momento para acuerdos laborales.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Estrategias bien encaminadas. Vivirás intensidad y profundidad emocional.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Energía activa; favorece el movimiento. En el trabajo tendrás proyectos motivadores.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Resistencia firme, pero descansa más. En en amor experimentarás estabilidad y confianza.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Energía variable, regula horarios. En lo laboral destacará tu gran creatividad.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Necesidad de tranquilidad interior. En el terreno amoroso destacará el romanticismo y la sensibilidad.

