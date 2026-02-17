Horóscopo del día: miércoles, 18 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 18 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Buen tono físico, pero evita el exceso de actividad. Acercamientos sinceros.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tendrás seguridad en asuntos prácticos, estabilidad y gestos afectivos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Cansancio mental, busca pausas. Tendrás noticias en el trabajo que impulsarán cambios.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad elevada, rodéate de calma. Responsabilidades que requieren paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Tu salud es buena y gozarás de una vitalidad en aumento. Reconocimiento a tu iniciativa.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Atención a tensiones musculares. Habrá detalles que fortalecerán el vínculo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio general positivo. Buen día para acuerdos que te traigan grandes beneficios.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Evita el desgaste emocional. En lo laboral deberás usar una estrategia firme.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Energía activa que favorece el movimiento. Tendrás proyectos muy estimulantes en tu trabajo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Resistencia estable. Debes dosificar esfuerzos. Experimentarás un progreso constante.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Energía cambiante, cuida el descanso. En lo amoroso tentdrás sorpresas agradables.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Necesidad de tranquilidad mental. En la jornada de hoy el romanticismo estará en alza.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.