ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 18 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 18 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Buen tono físico, pero evita el exceso de actividad. Acercamientos sinceros.
21 abril - 20 mayo
Tendrás seguridad en asuntos prácticos, estabilidad y gestos afectivos.
21 mayo - 21 junio
Cansancio mental, busca pausas. Tendrás noticias en el trabajo que impulsarán cambios.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad elevada, rodéate de calma. Responsabilidades que requieren paciencia.
23 julio - 23 agosto
Tu salud es buena y gozarás de una vitalidad en aumento. Reconocimiento a tu iniciativa.
24 agosto - 23 septiembre
Atención a tensiones musculares. Habrá detalles que fortalecerán el vínculo.
24 septiembre - 23 octubre
Equilibrio general positivo. Buen día para acuerdos que te traigan grandes beneficios.
24 octubre - 22 noviembre
Evita el desgaste emocional. En lo laboral deberás usar una estrategia firme.
23 noviembre - 21 diciembre
Energía activa que favorece el movimiento. Tendrás proyectos muy estimulantes en tu trabajo.
22 diciembre - 20 enero
Resistencia estable. Debes dosificar esfuerzos. Experimentarás un progreso constante.
21 enero - 19 febrero
Energía cambiante, cuida el descanso. En lo amoroso tentdrás sorpresas agradables.
20 febrero - 20 marzo
Necesidad de tranquilidad mental. En la jornada de hoy el romanticismo estará en alza.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 18 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 17 de febrero
MÁS DE 4.000 REPORTES
X , antiguo Twitter, registra una nueva caída a nivel mundial
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércole, 18 de febrero
MARTES DE ENTROIDO
Galería | As Eiroás consuman los esponsales de A Pita