Horóscopo del día: lunes, 18 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 18 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo tendrás un día movido, con cambios rápidos y cierta presión en el ambiente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor has conseguido estabilidad, aunque será necesario expresar mejor tus emociones.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás noticias inesperadas en tu trabajo que obligan a reorganizar prioridades.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad emocional elevada, intenta buscar tranquilidad y desconexión.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el aspecto amoroso hoy será un día positivo para reforzar la confianza y la complicidad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Una actitud menos crítica te ayudará a mejorar el ambiente sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el ámbito amoroso tienes que ser más realista y evita expectativas poco claras.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el amor demostrarás una pasión fuerte, aunque con tendencia a pequeñas discusiones.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel laboral tendrás cambios inesperados que alteran algunos planes previstos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tendrás más responsabilidad laboral y necesitarás tomar decisiones firmes.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Sufrirás altibajos anímicos, evita absorber demasiadas preocupaciones externas.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Disfrutarás de un romanticismo elevado, aunque conviene mantener los pies en la tierra.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.