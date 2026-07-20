Horóscopo del día: lunes, 20 de julio

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 20 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Tu cuerpo agradecerá algunos estiramientos. Evita enfrentamientos por asuntos menores. Una invitación despertará tu curiosidad.

♉ TAURO

Podrás recuperar algo que dabas por perdido. Compartir aficiones aumentará la complicidad.

♊ GÉMINIS

Tendrás que escoger entre dos propuestas. No permitas interferencias de terceras personas.

♋ CÁNCER

Una tarea doméstica requerirá más tiempo. La familia necesitará especialmente tu apoyo.

♌ LEO

Modera el consumo de bebidas estimulantes. Tu capacidad de liderazgo será decisiva. Una antigua ilusión podría reaparecer.

♍ VIRGO

Cuida la postura al permanecer sentado. Finalizarás una labor bastante complicada. Acepta las imperfecciones de quien quieres.

♎ LIBRA

Regálate algún momento de completo silencio. Recibirás una respuesta que esperabas. Un pequeño viaje favorecerá el romance.

♏ ESCORPIO

Evita exponerte demasiado tiempo al sol. Alguien intentará conocer tus intenciones. La pasión romperá la monotonía.

♐ SAGITARIO

Canaliza tu energía mediante alguna actividad. Una conversación ofrecerá interesantes contactos.

♑ CAPRICORNIO

Tus articulaciones necesitarán mayor cuidado. Organizarás satisfactoriamente la próxima semana.

♒ ACUARIO

Cambiar algunos hábitos favorecerá tu bienestar. Sentirás deseos de vivir nuevas experiencias.

♓ PISCIS

Un baño relajante facilitará el sueño. No firmes nada sin leerlo detenidamente. Una confidencia reforzará vuestra amistad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.