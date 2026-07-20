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Horóscopo del día: lunes, 20 de julio

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 20 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

ARIES

Tu cuerpo agradecerá algunos estiramientos. Evita enfrentamientos por asuntos menores. Una invitación despertará tu curiosidad.

TAURO

Podrás recuperar algo que dabas por perdido. Compartir aficiones aumentará la complicidad.

GÉMINIS

Tendrás que escoger entre dos propuestas. No permitas interferencias de terceras personas.

CÁNCER

Una tarea doméstica requerirá más tiempo. La familia necesitará especialmente tu apoyo.

LEO

Modera el consumo de bebidas estimulantes. Tu capacidad de liderazgo será decisiva. Una antigua ilusión podría reaparecer.

VIRGO

Cuida la postura al permanecer sentado. Finalizarás una labor bastante complicada. Acepta las imperfecciones de quien quieres.

LIBRA

Regálate algún momento de completo silencio. Recibirás una respuesta que esperabas. Un pequeño viaje favorecerá el romance.

ESCORPIO

Evita exponerte demasiado tiempo al sol. Alguien intentará conocer tus intenciones. La pasión romperá la monotonía.

SAGITARIO

Canaliza tu energía mediante alguna actividad. Una conversación ofrecerá interesantes contactos.

CAPRICORNIO

Tus articulaciones necesitarán mayor cuidado. Organizarás satisfactoriamente la próxima semana.

ACUARIO

Cambiar algunos hábitos favorecerá tu bienestar. Sentirás deseos de vivir nuevas experiencias.

PISCIS

Un baño relajante facilitará el sueño. No firmes nada sin leerlo detenidamente. Una confidencia reforzará vuestra amistad.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.

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