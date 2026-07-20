ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 20 de julio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 20 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
Tu cuerpo agradecerá algunos estiramientos. Evita enfrentamientos por asuntos menores. Una invitación despertará tu curiosidad.
Podrás recuperar algo que dabas por perdido. Compartir aficiones aumentará la complicidad.
Tendrás que escoger entre dos propuestas. No permitas interferencias de terceras personas.
Una tarea doméstica requerirá más tiempo. La familia necesitará especialmente tu apoyo.
Modera el consumo de bebidas estimulantes. Tu capacidad de liderazgo será decisiva. Una antigua ilusión podría reaparecer.
Cuida la postura al permanecer sentado. Finalizarás una labor bastante complicada. Acepta las imperfecciones de quien quieres.
Regálate algún momento de completo silencio. Recibirás una respuesta que esperabas. Un pequeño viaje favorecerá el romance.
Evita exponerte demasiado tiempo al sol. Alguien intentará conocer tus intenciones. La pasión romperá la monotonía.
Canaliza tu energía mediante alguna actividad. Una conversación ofrecerá interesantes contactos.
Tus articulaciones necesitarán mayor cuidado. Organizarás satisfactoriamente la próxima semana.
Cambiar algunos hábitos favorecerá tu bienestar. Sentirás deseos de vivir nuevas experiencias.
Un baño relajante facilitará el sueño. No firmes nada sin leerlo detenidamente. Una confidencia reforzará vuestra amistad.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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