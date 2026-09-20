Horóscopo del día: lunes, 21 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 21 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril Hoy te sentirás activo y con buen ánimo. Vivirás momentos de gran complicidad con tu pareja.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo En el entorno laboral se presentará una ocasión interesante que no debes dejar pasar por alto.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio Evita excederte con tus actividades en esta jornada para que no se vea resentida tu salud en los próximos días.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio Hoy tendrá lugar una conversación con alguien muy allegado a ti que hará que os acerquéis aún más.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto Mantendrás un equilibrio de salud excelente. En el trabajo lograrás varios progresos que te animarán.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre Superarás una pequeña dificultad en el trabajo. En el amor recuperarás seguridad en tus sentimientos.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre Hoy será un día favorable para compartir momentos especialmente agradables con los que te rodean.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre No malgastes tus energías innecesariamente. En lo laboral tomarás una decisión muy conveniente.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre Jornada en la que te encontrarás fuerte y optimista. Surgirán oportunidades laborales que debes aprovechar.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero Tendrás buen ánimo y te sentirás realizado, luego de que valorarán especialmente tu dedicación al trabajo.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero Una iniciativa que aparecerá en el terreno laboral funcionará mejor de lo esperado. Recuperación de energía.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo Necesitarás algo de calma y descanso. En lo laboral darás un paso importante hacia tu objetivo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.