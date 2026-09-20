Beijing, la nueva Roma

El ascenso de Beijing como centro de un orden internacional cada vez más multipolar parece difícil de ignorar. Más de veinte jefes de Estado y de Gobierno visitaron la capital china durante los cinco primeros meses de 2026. Además, las visitas consecutivas de Donald Trump y Vladímir Putin confirmaron la creciente capacidad de China para atraer a dirigentes de bloques y posiciones muy diferentes.

La comparación con la antigua Roma resulta inevitable. Al igual que Roma no construyó su imperio únicamente mediante la conquista, sino también a través de sus leyes, sus rutas comerciales y su capacidad para atraer a pueblos diversos, China intenta situarse en el centro de las relaciones internacionales mediante su poder económico, tecnológico y diplomático.

Esta influencia también se refleja en los BRICS, un bloque que ya reúne a once países, representa alrededor del 30% del PIB mundial y cerca del 40% en paridad de poder adquisitivo. Su reciente cumbre mostró unidad frente al unilateralismo de Washington y en defensa de una mayor representación del Sur Global, aunque también puso de manifiesto sus divisiones internas.

China parece aprovechar esas contradicciones para presentarse como un pilar de estabilidad y como defensora del multilateralismo. Sin embargo, su liderazgo no está exento de límites: India y Brasil, por ejemplo, rechazaron participar en un ejercicio naval promovido por Beijing bajo la denominación BRICS+.

¿Estamos, por tanto, ante la nueva Roma? Quizá aún sea pronto para afirmarlo, pero Beijing ya no llama a las puertas del centro del mundo: está intentando convertirse en su nueva capital. Y los BRICS pueden ser uno de los instrumentos para lograrlo.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)