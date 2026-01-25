ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 26 de enero
21 de marzo - 20 de abril
Hoy tendrás mucha estabilidad y confianza, y será un buen día para fortalecer vínculos.
21 abril - 20 mayo
Es muy probable que hoy tengas una conversación sincera que te aclare el corazón.
21 mayo - 21 junio
Tu mente va demasiado rápido, para evitar problemas de salud deberás bajar las revoluciones.
22 junio - 22 julio
Jornada perfecta para avanzar laboralmente actuando en silencio y sin exposición.
23 julio - 23 agosto
Tu carisma abre puertas, aprovecha este buen momento para reconectar.
24 agosto - 23 septiembre
La jornada de hoy puede ser ideal para ordenar, revisar y corregir errores.
24 septiembre - 23 octubre
Aprovecha la jornada de hoy para llegar a acuerdos importantes y para trabajos en grupo.
24 octubre - 22 noviembre
Jornada con una alta intensidad emocional, evita hacer tus propias suposiciones.
23 noviembre - 21 diciembre
Excelente jornada para moverte, hablar con gente y abrir oportunidades laborales.
22 diciembre - 20 enero
Si consigues enfocarte en lo importante, avanzarás muchísimo y tendrás un día muy productivo.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas nuevas con mucho potencial, pero evita discutir por terquedad.
20 febrero - 20 marzo
Hoy vas a disfrutar de una jornada que estará marcada por un alto grado de romanticismo.
