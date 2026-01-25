Horóscopo del día: lunes, 26 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 24 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy tendrás mucha estabilidad y confianza, y será un buen día para fortalecer vínculos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Es muy probable que hoy tengas una conversación sincera que te aclare el corazón.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tu mente va demasiado rápido, para evitar problemas de salud deberás bajar las revoluciones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Jornada perfecta para avanzar laboralmente actuando en silencio y sin exposición.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Tu carisma abre puertas, aprovecha este buen momento para reconectar.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy puede ser ideal para ordenar, revisar y corregir errores.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Aprovecha la jornada de hoy para llegar a acuerdos importantes y para trabajos en grupo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Jornada con una alta intensidad emocional, evita hacer tus propias suposiciones.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Excelente jornada para moverte, hablar con gente y abrir oportunidades laborales.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Si consigues enfocarte en lo importante, avanzarás muchísimo y tendrás un día muy productivo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas nuevas con mucho potencial, pero evita discutir por terquedad.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Hoy vas a disfrutar de una jornada que estará marcada por un alto grado de romanticismo.

