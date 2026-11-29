El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes 30 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En lo laboral es importante que confirmes las fechas de entrega. Dile a tu pareja qué te gustaría hacer juntos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Hoy debes comprobar un cobro que tienes pendiente. Comparte una taza de chocolate con los que te rodean.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Debes descansar la voz, últimamente la estás forzando demasiado. En el trabajo debes reunir los datos que faltan.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Relaja las piernas al sentarte. En el amor debes darle una bienvenida cariñosa a esa persona cercana.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Desconecta después de cenar. En el trabajo pide una valoración sincera sobre tus labores y resultados.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Aligera la bolsa que llevas para evitar lesiones. Di lo que sientes a los que te rodean con sencillez.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

haz una pausa para respirar y relajarte. En el trabajo debes sentarte y concretar el reparto de gastos.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Te va a venir bien que te tomes el desayuno sentado. En el trabajo pregunta qué falta por resolver.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Sal a caminar antes del anochecer para tener una noshe de sueño reparador. Invita a un amigo a cenar.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Descansa la espalda al mediodía. En lo amoroso debes agradecer que te hayan escuchado con atención.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Cena lejos de la pantalla para tener una buena digestión. Haz un plan con tu pareja sin mirar el reloj.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Dedica unos minutos al día a estirar todo tu cuerpo. En el trabajo reserva un sitio para un nuevo encargo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.