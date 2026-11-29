ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 30 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes 30 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En lo laboral es importante que confirmes las fechas de entrega. Dile a tu pareja qué te gustaría hacer juntos.
21 abril - 20 mayo
Hoy debes comprobar un cobro que tienes pendiente. Comparte una taza de chocolate con los que te rodean.
21 mayo - 21 junio
Debes descansar la voz, últimamente la estás forzando demasiado. En el trabajo debes reunir los datos que faltan.
22 junio - 22 julio
Relaja las piernas al sentarte. En el amor debes darle una bienvenida cariñosa a esa persona cercana.
23 julio - 22 agosto
Desconecta después de cenar. En el trabajo pide una valoración sincera sobre tus labores y resultados.
23 agosto - 21 septiembre
Aligera la bolsa que llevas para evitar lesiones. Di lo que sientes a los que te rodean con sencillez.
22 septiembre - 22 octubre
haz una pausa para respirar y relajarte. En el trabajo debes sentarte y concretar el reparto de gastos.
23 octubre - 21 noviembre
Te va a venir bien que te tomes el desayuno sentado. En el trabajo pregunta qué falta por resolver.
22 noviembre - 20 diciembre
Sal a caminar antes del anochecer para tener una noshe de sueño reparador. Invita a un amigo a cenar.
21 diciembre - 19 enero
Descansa la espalda al mediodía. En lo amoroso debes agradecer que te hayan escuchado con atención.
20 enero - 18 febrero
Cena lejos de la pantalla para tener una buena digestión. Haz un plan con tu pareja sin mirar el reloj.
19 febrero - 20 marzo
Dedica unos minutos al día a estirar todo tu cuerpo. En el trabajo reserva un sitio para un nuevo encargo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 30 de noviembre
LA FUNCIÓN MÁS ESPERADA
WhatsApp ya permite programar mensajes: así puedes dejarlos preparados hasta 14 días
ELECCIÓN A LA DIRECCIÓN
La RAE elegirá a su director el 3 de diciembre y Muñoz Machado opta a un tercer mandato
Lo último
CRISIS MIGRATORIA
Tres cayucos, 219 migrantes y un muerto más en El Hierro
COMPETENCIA POR EL AHORRO
La banca compite de nuevo por el ahorro y sube los depósitos