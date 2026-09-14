ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 15 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 15 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una decisión firme permitirá desbloquear un asunto que llevaba demasiado tiempo pendiente.
21 abril - 20 mayo
La constancia será tu mejor herramienta. Los resultados llegarán sin necesidad de precipitarse.
21 mayo - 21 junio
Una conversación inesperada puede despertar tu curiosidad y también alguna nueva ilusión.
22 junio - 22 julio
Evita acumular preocupaciones y dedica algunos momentos del día exclusivamente a relajarte.
23 julio - 22 agosto
Buen momento para defender tus propuestas y demostrar todo lo que puedes aportar en el trabajo.
23 agosto - 21 septiembre
Procura descansar algo más. Una revisión cuidadosa evitará un error que posteriormente podría resultar incómodo.
22 septiembre - 22 octubre
Una colaboración inesperada puede ayudarte a avanzar más rápidamente de lo previsto.
23 octubre - 21 noviembre
Buen nivel de energía, pero procura evitar situaciones que generen tensión innecesaria.
22 noviembre - 20 diciembre
Una noticia en lo laboral puede obligarte a cambiar de planes, pero terminará beneficiándote.
21 diciembre - 19 enero
Una conversación tranquila permitirá solucionar una pequeña diferencia de los últimos días.
20 enero - 18 febrero
Una idea diferente puede convertirse en la solución que todos estaban buscando. Necesitas alternar actividad y descanso.
19 febrero - 20 marzo
Procura mantener la calma y no dejarte afectar demasiado por las preocupaciones ajenas.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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