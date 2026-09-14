Horóscopo del día: martes, 15 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 15 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una decisión firme permitirá desbloquear un asunto que llevaba demasiado tiempo pendiente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La constancia será tu mejor herramienta. Los resultados llegarán sin necesidad de precipitarse.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Una conversación inesperada puede despertar tu curiosidad y también alguna nueva ilusión.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita acumular preocupaciones y dedica algunos momentos del día exclusivamente a relajarte.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Buen momento para defender tus propuestas y demostrar todo lo que puedes aportar en el trabajo.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Procura descansar algo más. Una revisión cuidadosa evitará un error que posteriormente podría resultar incómodo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una colaboración inesperada puede ayudarte a avanzar más rápidamente de lo previsto.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Buen nivel de energía, pero procura evitar situaciones que generen tensión innecesaria.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una noticia en lo laboral puede obligarte a cambiar de planes, pero terminará beneficiándote.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Una conversación tranquila permitirá solucionar una pequeña diferencia de los últimos días.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Una idea diferente puede convertirse en la solución que todos estaban buscando. Necesitas alternar actividad y descanso.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Procura mantener la calma y no dejarte afectar demasiado por las preocupaciones ajenas.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.