ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 22 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 22 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una gestión pendiente en tu trabajo quedará solucionada durante la jornada de hoy. En el amor la pasión cobrará protagonismo
21 abril - 20 mayo
Conviene que revises bien cualquier compromiso laboral. A nivel de salud tu cuerpo agradecerá una alimentación ligera.
21 mayo - 21 junio
Hoy necesitarás desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo la facilidad de palabra será decisiva.
22 junio - 22 julio
En el día de hoy la familia ocupará un lugar muy especial. En tu trabajo recibirás el apoyo de una persona influyente.
23 julio - 22 agosto
Controla los excesos y evitarás molestias. En el ámbito laboral tendrás ocasión de demostrar toda tu capacidad.
23 agosto - 21 septiembre
Tu capacidad de organización te evitará posibles errores. En el amor será mejor escuchar antes de sacar conclusiones.
22 septiembre - 22 octubre
Recuperarás el equilibrio tras unos días intensos. En el aspecto sentimental te sentirás especialmente atractivo y seductor.
23 octubre - 21 noviembre
En tu trabajo descubrirás algo que cambiará tus planes. Los celos podrían provocar una discusión innecesaria.
22 noviembre - 20 diciembre
El movimiento te ayudará a liberar tensiones. Un cambio inesperado a nivel laboral exigirá algo de improvisación.
21 diciembre - 19 enero
Tendrás que asumir una responsabilidad adicional en tu trabajo. Es un buen momento para hablar del futuro con tu pareja.
20 enero - 18 febrero
Tu estado de ánimo mejorará durante el día de hoy. En el amor necesitarás disponer de mayor libertad personal.
19 febrero - 20 marzo
Evita dejarte llevar por el nerviosismo. Desde el punto de vista sentimental un recuerdo despertará sentimientos olvidados.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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La portada de La Región de este martes, 22 de septiembre