Horóscopo del día: martes, 22 de septiembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 22 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una gestión pendiente en tu trabajo quedará solucionada durante la jornada de hoy. En el amor la pasión cobrará protagonismo

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Conviene que revises bien cualquier compromiso laboral. A nivel de salud tu cuerpo agradecerá una alimentación ligera.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy necesitarás desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo la facilidad de palabra será decisiva.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el día de hoy la familia ocupará un lugar muy especial. En tu trabajo recibirás el apoyo de una persona influyente.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Controla los excesos y evitarás molestias. En el ámbito laboral tendrás ocasión de demostrar toda tu capacidad.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Tu capacidad de organización te evitará posibles errores. En el amor será mejor escuchar antes de sacar conclusiones.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Recuperarás el equilibrio tras unos días intensos. En el aspecto sentimental te sentirás especialmente atractivo y seductor.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

En tu trabajo descubrirás algo que cambiará tus planes. Los celos podrían provocar una discusión innecesaria.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

El movimiento te ayudará a liberar tensiones. Un cambio inesperado a nivel laboral exigirá algo de improvisación.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Tendrás que asumir una responsabilidad adicional en tu trabajo. Es un buen momento para hablar del futuro con tu pareja.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Tu estado de ánimo mejorará durante el día de hoy. En el amor necesitarás disponer de mayor libertad personal.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Evita dejarte llevar por el nerviosismo. Desde el punto de vista sentimental un recuerdo despertará sentimientos olvidados.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.

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