Se vive apartado de Dios

Juan Carlos Alonso Gómez tomó posesión como nuevo párroco de Santiago el Mayor en Vigo y dijo que venía con una misión: “Tenemos que seguir transmitiendo nuestro mensaje. La religión católica está en mínimos, pero no es algo malo”. Lo podemos comprobar en las misas dominicales, con poca asistencia de feligreses. Lo que sucede no es otra cosa que reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad egocéntrica, anestesiada, casi sin ideales, que lo único que le importa es vivir instantes lo mejor posible, esperando que el futuro sea el mismo que el que tiene actualmente. Nos estamos olvidando tanto los jóvenes como los ancianos y los de media edad de que somos nosotros los que con nuestras actuaciones estamos construyendo lo que será la sociedad del futuro. ¿Hacemos algo para que esto suceda? Creo, por lo que está sucediendo, que nos hemos acostumbrado y ya no hacemos nada para mejorar la sociedad actual en la que vivimos, y mucho menos en la que lo harán nuestros descendientes

Confío en que las nuevas generaciones, particularmente las que tienen ahora entre 8 y 12 años, sean las que vuelva a la senda tradicional de la humanidad y conformen una sociedad justa, segura, con trabajo y esperanza para todos. Cuando digo esperanza me refiero a que Occidente vuelva a la tradición milenaria que creó esta sociedad: el conocimiento y la cultura basada en la creencia en Dios, que ahora hemos abandonado por la absorción de la cultura “woke” que nos ha envuelto estos últimos años. Si no es así, como dijo san Juan PabloII: “Tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente doce”. Lo dijo sabiendo muy bien la sociedad que nos iba a venir, una sociedad en donde Dios es algo lejano, solo cuenta paro una minoría. Es una sociedad que, como dice el título, se ha apartado de Dios y de todo lo que Él representa, vive al instante; quizás algunos piensan en el futuro, que por otra parte nos va a traer problemas.

Estamos realmente, posiblemente por primera vez en la historia de la humanidad, en una situación en donde la creencia en algo superior ha desaparecido

Quizás por primera vez en vez la historia no podemos prever lo que va a suceder en un futuro más o menos lejano. Tras milenios creyendo en algo, ahora la mayoría solo cree lo que le conviene. En la antigüedad siempre hubo alguna creencia; ahora lo podemos ver en las actuaciones de la gente que nos rodea, los que más altos puestos ocupan, en su mayoría, al menos por lo que vemos que hacían las altas esferas en milenios anteriores.

Estamos realmente, posiblemente por primera vez en la historia de la humanidad, en una situación en donde la creencia en algo superior ha desaparecido. Recuerdo lo que dijo Manuel Azaña cuando afirmó que “España ha dejado de ser católica” en las Cortes Constituyentes de 1931. No, España sigue siendo católica por mucho que lo nieguen los que más hablan. Cierto que, como he dicho antes, las iglesias están vacías, pero en los corazones de los españoles sigue estando la creencia en un más allá representado por Dios. Lo vemos en los jóvenes españoles que a millones han asistido a concentraciones católicas, el futuro es prometedor. Dios no abandona a sus criaturas.