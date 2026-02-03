Horóscopo del día: martes, 4 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 4 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En todo lo relacionado con el aspecto sentimental evita discusiones por impulsos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo disfrutarás de una jornada muy productiva en la que avanzarás con tus objetivos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

A nivel laboral deberás estar atento a todos los detalles importantes para evitar errores.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Para mejorar la salud necesitas más descanso y momentos de tranquilidad.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Por fin conseguirás que se te reconozca la dedicación diaria en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si tienes menos exigencia conseguirás mejorar el ambiente en tu relación sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La armonía que persigues en tu relación será posible con un diálogo sincero.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vivirás un día que estará lleno de emociones intensas que deberás controlarlas correctamente.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Procura hacer una planificación de todas tus tareas para evitar precipitaciones.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo te asignarán responsabilidades muy claras y firmes en un proyecto importante.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas originales en tu trabajo, que si las compartes pueden ser bien valoradas.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Vas a tener un día lleno de sensibilidad y empatía en todo lo relacionado con el ámbito amoroso.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.