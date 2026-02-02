Horóscopo del día: martes, 3 de febrero

AHORA
ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 3 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor, para evitar equivocarte te conviene escuchar antes de responder.

TAURO

21 abril - 20 mayo

El momento que estás atravesando puede ser bueno para resolver asuntos pendientes.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el trabajo te surgirán nuevas ideas, pero deberás ordenarlas para no dispersarte.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

Busca apoyo en personas de confianza y evita discusiones innecesarias.

LEO

23 julio - 23 agosto

Buen día para avanzar en proyectos, siempre que controles el or-gullo y aceptes opiniones ajenas.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En el aspecto personal, debes bajar el nivel de exigencia contigo mismo y con los demás.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Buen momento para aclarar algún malentendido y recuperar la armonía en relaciones cercanas.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el trabajo, mejor actuar con discreción y evitar confrontaciones directas.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy puede ser un buen día para planificar, pero no para tomar decisiones definitivas.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La responsabilidad que tienes que afrontar pesará mucho me-nos si organizas bien tu tiempo.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Es probable que te lleguen propuestas interesantes si te muestras receptivo.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Dedica tiempo a actividades que te ayuden a desconectar y a recuperar energía.

