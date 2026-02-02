ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 3 de febrero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 3 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor, para evitar equivocarte te conviene escuchar antes de responder.
21 abril - 20 mayo
El momento que estás atravesando puede ser bueno para resolver asuntos pendientes.
21 mayo - 21 junio
En el trabajo te surgirán nuevas ideas, pero deberás ordenarlas para no dispersarte.
22 junio - 22 julio
Busca apoyo en personas de confianza y evita discusiones innecesarias.
23 julio - 23 agosto
Buen día para avanzar en proyectos, siempre que controles el or-gullo y aceptes opiniones ajenas.
24 agosto - 23 septiembre
En el aspecto personal, debes bajar el nivel de exigencia contigo mismo y con los demás.
24 septiembre - 23 octubre
Buen momento para aclarar algún malentendido y recuperar la armonía en relaciones cercanas.
24 octubre - 22 noviembre
En el trabajo, mejor actuar con discreción y evitar confrontaciones directas.
23 noviembre - 21 diciembre
Hoy puede ser un buen día para planificar, pero no para tomar decisiones definitivas.
22 diciembre - 20 enero
La responsabilidad que tienes que afrontar pesará mucho me-nos si organizas bien tu tiempo.
21 enero - 19 febrero
Es probable que te lleguen propuestas interesantes si te muestras receptivo.
20 febrero - 20 marzo
Dedica tiempo a actividades que te ayuden a desconectar y a recuperar energía.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.
