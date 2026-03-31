ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 1 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 1 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Vas a tener una jornada movida, con noticias económicas que te obligarán a reaccionar rápido.
21 abril - 20 mayo
En estos momentos necesitas descanso mental, evita saturarte con información negativa.
21 mayo - 21 junio
Tendrás que afrontar una serie de cambios inesperados en tu entorno laboral o en el mercado.
22 junio - 22 julio
A nivel sentimental te encuentras en un momento en el necesitas mucho apoyo y comprensión.
23 julio - 23 agosto
En medio de la incertidumbre laboral te surgirán oportunidades que deberás analizar.
24 agosto - 23 septiembre
Si quieres mejorar tu relación sentimental debes mostrar una actitud mucho más abierta.
24 septiembre - 23 octubre
Hoy tendrás que tomar decisiones importantes en tu trabajo que re-quieren calma y mucho análisis.
24 octubre - 22 noviembre
Es muy posible que tengas que solucionar algunos conflictos en tu entorno laboral.
23 noviembre - 21 diciembre
En el amor necesitas conseguir más libertad y encontrar tu espacio personal.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo te asignarán responsabilidades añadidas, toca asumir el liderazgo.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas innovadoras que te ayudarán a marcar la diferencia con tus compañeros de trabajo.
20 febrero - 20 marzo
En el ámbito sentimental conseguirás una conexión profunda si evitas idealizar en exceso.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
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