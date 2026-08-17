Horóscopo del día: martes, 18 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 16 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Mantendrás un buen ritmo físico. Tus ideas serán valoradas en tu entorno laboral. Una nueva cita te traerá ilusión.

♉ TAURO

Procura moverte un poco más. En el día de hoy debes evitar gastos poco necesarios. Recuperarás la confianza perdida.

♊ GÉMINIS

Tendrás buen estado físico en general. En el trabajo algo te hará tomar decisiones rápidas. Alguién despertará tu curiosidad.

♋ CÁNCER

Necesitas dormir un poco más. En el trabajo llegará una respuesta muy esperada. Déjate cuidar por los tuyos.

♌ LEO

Modera el ritmo de actividad para mejorar tu salud. En lo sentimental mostrarás tu lado más seductor.

♍ VIRGO

Evita acumular demasiado cansancio y organizate bien antes de actuar. En lo amoroso una duda quedará resuelta.

♎ LIBRA

Tendrás energía suficiente que te ayudará a afrontar cambios beneficiosos en tu trabajo. La sinceridad será importante.

♏ ESCORPIO

Debes buscar pequeños momentos que te ayuden a desconectar. En el trabajo defiende mejor tus intereses.

♐ SAGITARIO

Te sentirás más optimista y eso te traerá contactos interesantes en lo laboral. Vivirás momentos muy divertidos.

♑ CAPRICORNIO

Hoy resolverás un asunto pendiente que tenías en el trabajo. Evita mostrarte demasiado distante con tu entorno.

♒ ACUARIO

Es buen momento para cuidar de tu salud. Una amistad muy antigua podría sorprenderte esta jornada.

♓ PISCIS

No descuides tus rutinas. Tu paciencia será recompensada en el ámbito laboral. Mayor entendimiento sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.