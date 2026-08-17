Horóscopo del día: martes, 18 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 16 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
Mantendrás un buen ritmo físico. Tus ideas serán valoradas en tu entorno laboral. Una nueva cita te traerá ilusión.
♉ TAURO
Procura moverte un poco más. En el día de hoy debes evitar gastos poco necesarios. Recuperarás la confianza perdida.
♊ GÉMINIS
Tendrás buen estado físico en general. En el trabajo algo te hará tomar decisiones rápidas. Alguién despertará tu curiosidad.
♋ CÁNCER
Necesitas dormir un poco más. En el trabajo llegará una respuesta muy esperada. Déjate cuidar por los tuyos.
♌ LEO
Modera el ritmo de actividad para mejorar tu salud. En lo sentimental mostrarás tu lado más seductor.
♍ VIRGO
Evita acumular demasiado cansancio y organizate bien antes de actuar. En lo amoroso una duda quedará resuelta.
♎ LIBRA
Tendrás energía suficiente que te ayudará a afrontar cambios beneficiosos en tu trabajo. La sinceridad será importante.
♏ ESCORPIO
Debes buscar pequeños momentos que te ayuden a desconectar. En el trabajo defiende mejor tus intereses.
♐ SAGITARIO
Te sentirás más optimista y eso te traerá contactos interesantes en lo laboral. Vivirás momentos muy divertidos.
♑ CAPRICORNIO
Hoy resolverás un asunto pendiente que tenías en el trabajo. Evita mostrarte demasiado distante con tu entorno.
♒ ACUARIO
Es buen momento para cuidar de tu salud. Una amistad muy antigua podría sorprenderte esta jornada.
♓ PISCIS
No descuides tus rutinas. Tu paciencia será recompensada en el ámbito laboral. Mayor entendimiento sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NARCISISMO CONTEMPORÁNEO
La salud mental, una presa para ‘‘la trampa de los likes’’
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 18 de agosto
Lo último
La píldora anticonceptiva comienza a comercializarse
USOS Y COSTUMBRES DEL VERANO
Glosario definitivo de las vacaciones de verano
"NO SON PERSONAS"
Un ministro de Israel sugiere matar a “30 o 40 palestinos cada noche”