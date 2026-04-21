ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 22 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 22 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás un día lleno de imprevistos, en el que debes mantener la calma y actuar con cabeza.
21 abril - 20 mayo
En el amor estás en una etapa de máxima tranquilidad; es un buen momento para compartir.
21 mayo - 21 junio
En el aspecto sentimental la comunicación será clave para evitar contradicciones.
22 junio - 22 julio
La jornada de hoy resultará muy exigente, pero debes intentar no sobrecargarte.
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo destacarás por tomar la iniciativa; conseguirás grandes avances.
24 agosto - 23 septiembre
A nivel de salud notarás algunas tensiones físicas; intenta descansar más.
24 septiembre - 23 octubre
En el ámbito laboral te encuentras en un buen momento para llegar a acuerdos.
24 octubre - 22 noviembre
Sufrirás algunos cambios en tu trabajo que te obligarán a adaptarte sin resistencia.
23 noviembre - 21 diciembre
Durante la jornada de hoy te mostrarás con mucha vitalidad y disfrutarás de un día activo.
22 diciembre - 20 enero
Si lo que pretendes es conseguir un progreso firme en tu trabajo, la constancia será clave.
21 enero - 19 febrero
Vas a experimentar ciertos altibajos a nivel de salud; debes escuchar más a tu cuerpo.
20 febrero - 20 marzo
El romanticismo ha llegado a tu vida; aprovecha este momento para reforzar los vínculos.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
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