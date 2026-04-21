Horóscopo del día: miércoles, 22 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 22 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás un día lleno de imprevistos, en el que debes mantener la calma y actuar con cabeza.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor estás en una etapa de máxima tranquilidad; es un buen momento para compartir.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto sentimental la comunicación será clave para evitar contradicciones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

La jornada de hoy resultará muy exigente, pero debes intentar no sobrecargarte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo destacarás por tomar la iniciativa; conseguirás grandes avances.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

A nivel de salud notarás algunas tensiones físicas; intenta descansar más.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el ámbito laboral te encuentras en un buen momento para llegar a acuerdos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Sufrirás algunos cambios en tu trabajo que te obligarán a adaptarte sin resistencia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Durante la jornada de hoy te mostrarás con mucha vitalidad y disfrutarás de un día activo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Si lo que pretendes es conseguir un progreso firme en tu trabajo, la constancia será clave.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Vas a experimentar ciertos altibajos a nivel de salud; debes escuchar más a tu cuerpo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El romanticismo ha llegado a tu vida; aprovecha este momento para reforzar los vínculos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.