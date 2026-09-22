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Del Ventorro a la Mareta
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La verdadera cara de Pedro Sánchez no es la de la ONU, sino la que muestra ante el juicio con jurado de su dona o el ultimátum del juez Calama a Zapatero. Su verdadero rosto no son sus andares de modelaje, sino el que afloró cuando le preguntaron en España por los mil menores inmigrantes de Ceuta: “Pregúntele a Vivas”, dijo con una fría desfachatez “copy marca” de la cloaca. Como cuando espetó en la dana aquello de “si quieren ayuda que la pidan”, o cuando dijo “estoy bien” tras su huida de Paiporta abandonando a los reyes y a los valencianos, o cuando exclamó aquel “son las 5 y no he comido” para poner fin a una rueda de prensa que no le gustaba. Ese es Pedro, y esa es la constante de su amoral mandato que va camino de los 9 años de engaños, mentiras y regresión democrática.
Resulta obvio que el sanchismo usa una doble vara de medir cuando se ve acorralado por la realidad de su incompetencia y la mancha del fango que esparce
Ahora trata de culpar a Vivas de la invasión de Ceuta por parte de Marruecos que él mismo definió como “un ataque y violación de la integridad territorial de España”. Hoy que hay elecciones en Marruecos y se refuerza la vigilancia fronteriza tras permitir la entrada de 80.000 inmigrantes ilegales, desoyendo las alertas y avisos de la seguridad del Estado para irse de vacaciones a la Mareta mientras los invasores se instalaban a sus anchas generando insalubridad, violencia, violaciones, caos y opresión al pueblo ceutí. La estrategia es descargar su responsabilidad en Vivas, la misma táctica de la cogobernanza del covid culpando a las comunidades autónomas y de la dana señalando a Mazón hasta que este dimitió cuando quedó demostrado que la riada fue de responsabilidad compartida en el barranco del Poyo y demás zonas mortales pues Pedro el pícaro evitó declarar la emergencia nacional. Idéntica narrativa a la de la tragedia ferroviaria de Adamuz, negando Puente “el Sucesor” la evidente falta de mantenimiento y la rotura de la soldadura.
Sánchez se ha quitado la careta porque mientras atizó junto a la sincronizada el relato de la comida del Ventorro contra Mazón, ahora trata de señalar a Vivas cuando estamos ante la realidad de su escapada vacacional a la Mareta abandonando a Ceuta y sus habitantes sin defender España de la agresión marroquí. Resulta obvio que el sanchismo usa una doble vara de medir cuando se ve acorralado por la realidad de su incompetencia y la mancha del fango que esparce, contactos con los narcos incluidos para frustrar el caso de su hermano ya condenado. Eso es lo que hace con la corrupción: descargar su ira y sus culpas sobre los jueces, los periodistas, los pseudomedios denunciantes, la UCO y la ultraderecha imaginaria que se ha inventado como sumidero de su propia suciedad. Y ahora se ve claro que, si la comida del Ventorro fue temeraria por parte de Mazón, lo fue más la dejación de funciones vacacional de Sánchez huyendo a la Mareta mientras declinaba de sus obligaciones presidenciales. En ambos casos hablamos de muertes y de negligencia gubernamental. Se trata de desidia presuntamente imputable a dos formas parecidas de practicar política: el Ventorro y la Mareta. Solo que la segunda se ha convertido en abuso continuado de poder sin ceses ni dimisiones.
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