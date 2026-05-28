ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 29 de mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 29 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor las emociones serán muy intensas durante el día de hoy, pero evita reaccionar con impulsividad.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy será un día favorable para organizar asuntos económicos y cerrar asuntos pendientes.
21 mayo - 21 junio
Es muy posible que hoy te lleguen noticias o propuestas laborales que podrían cambiar tus planes próximos.
22 junio - 22 julio
El ambiente laboral seguirá bastante tenso, pero tu intuición te ayudará mucho a resolver los problemas.
23 julio - 22 agosto
Hoy tendrás la posibilidad de destacar o recibir el reconocimiento por un esfuerzo reciente.
23 agosto - 21 septiembre
En los asuntos amorosos debes analizar menos las cosas y actuar con más naturalidad para mejorar tus relaciones.
22 septiembre - 22 octubre
El diálogo será un aspecto clave para recuperar la armonía sentimental que habías perdido en los últimos tiempos.
23 octubre - 21 noviembre
En el ámbito laboral descubrirás información muy útil que te servirá para actuar con ventaja ante tus compañeros.
22 noviembre - 20 diciembre
Es muy posible que se produzcan cambios inesperados en tu trabajo que modificarán parte de tus planes.
21 diciembre - 19 enero
Durante la jornada de hoy te costará expresar tus emociones, aunque sentirás mucho más de lo que aparentas.
20 enero - 18 febrero
Te surgirán ideas innovadoras que te permitirán acceder a oportunidades laborales interesantes.
19 febrero - 20 marzo
Tu alta capacidad de intuición será clave para detectar oportunidades y evitar errores en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
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