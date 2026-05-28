Horóscopo del día: viernes, 29 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 29 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor las emociones serán muy intensas durante el día de hoy, pero evita reaccionar con impulsividad.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy será un día favorable para organizar asuntos económicos y cerrar asuntos pendientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que hoy te lleguen noticias o propuestas laborales que podrían cambiar tus planes próximos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

El ambiente laboral seguirá bastante tenso, pero tu intuición te ayudará mucho a resolver los problemas.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Hoy tendrás la posibilidad de destacar o recibir el reconocimiento por un esfuerzo reciente.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

En los asuntos amorosos debes analizar menos las cosas y actuar con más naturalidad para mejorar tus relaciones.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

El diálogo será un aspecto clave para recuperar la armonía sentimental que habías perdido en los últimos tiempos.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

En el ámbito laboral descubrirás información muy útil que te servirá para actuar con ventaja ante tus compañeros.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Es muy posible que se produzcan cambios inesperados en tu trabajo que modificarán parte de tus planes.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Durante la jornada de hoy te costará expresar tus emociones, aunque sentirás mucho más de lo que aparentas.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Te surgirán ideas innovadoras que te permitirán acceder a oportunidades laborales interesantes.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu alta capacidad de intuición será clave para detectar oportunidades y evitar errores en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.