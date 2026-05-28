José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

O Oxímoro dos discípulos

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 29 may 2026 - 00:55
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Por que nós e os fariseos xexuamos,

pero os teus discípulos non xexúan?”

(Mateo 9:14)

Nesta ocasión a pregunta está formulada polos discípulos de Xoán. Pero a resposta de Xesús é moi curiosa. Para iso fai unha pequena explicación e despois tira dun pouco de humor. O xexún estaba considerado en Israel como un feito para achegarse a Deus. Non significaba un sacrificio para achegarse a Deus, senón unha disposición da persoa para glorificar o nome de Deus. Para buscar a súa vontade e para pedir en tempos de angustia. A situación dos discípulos de Xesús era ben distinta da dos de Xoán. Xesús estaba disfrutando cos seus e eles co seu mestre, e Xoán estaba preso e algo confuso pola situación que el mesmo anunciara: Eu non son o Mesías. Xesús pon o exemplo dun

θάλαμος (thalamos). Tratábase do cuarto principal dun fogar onde o matrimonio tiña a súa intimidade e representaba a maior fidelidade e amor. Xesús quere dicer: imaxinades que nese espazo se poñan de loito? Imaxinade poñer viño novo en pelexos vellos. Un absurdo. Como a pregunta que lle fixeran.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats