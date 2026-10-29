Horóscopo del día: viernes, 30 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 30 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Termina la semana reservando fuerzas para tus planes personales. Una respuesta favorable permitirá cerrar una gestión pendiente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tu paciencia ayudará a resolver una diferencia de plazos. Compartir lo que te preocupa facilitará recibir el apoyo que necesitas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Busca una actividad que te ayude a soltar tensiones. Conviene confirmar una cita antes de reorganizar tu agenda.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Reconocer una limitación permitirá buscar una solución más eficaz. Un detalle demostrará que alguien conoce bien tus gustos.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tu iniciativa dará impulso a un asunto que esperaba una decisión. Una propuesta compartida llenará de ilusión el fin de semana.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Dedica un rato a disfrutar de tu entorno sin prisas. Dejar claras unas instrucciones evitará consultas y retrasos posteriores.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Un balance de la semana permitirá reconocer avances que habías pasado por alto. Aceptar una invitación traerá una sorpresa.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Encontrarás el momento adecuado para plantear una mejora. Dar el primer paso ayudará a superar una distancia reciente.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Elige planes que te permitan disfrutar sin terminar agotado. Un contacto aportará una orientación útil para tus próximos proyectos.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Despejar la mente al acabar la jornada te sentará bien. Podrás completar una tarea gracias a una ayuda oportuna.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Revisar un compromiso permitirá ajustar lo que realmente puedes asumir. Alguien cercano te sorprenderá.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Reserva un momento para atender tus necesidades. Tu sensibilidad facilitará encontrar el tono adecuado en una negociación.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.