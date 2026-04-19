CARRERA EN CHINA
Humanoides baten el récord humano en la media maratón
CARRERA EN CHINA
La segunda edición de la media maratón de humanoides en Pekín trajo un avance espectacular. A mitad de la prueba, antes de que llegaran los primeros humanos, ya habían pasado seis robots, encabezados por Shandian, un modelo teleoperado desarrollado por Honor, capaz de mantener ritmos propios de la élite mundial. Completó los 21,0975 kilómetros en 48:19, rebajando en más de nueve minutos el récord humano de Jakob Kiplimo (57:20). Sin embargo, fue penalizado por no ser autónomo, cediendo la victoria a su gemelo, independiente, que cruzó la meta en 50:26. Ambos comparten diseño humanoide y sensores avanzados para estabilidad y navegación. El evento contó con más de 100 equipos robóticos y 12.000 corredores humanos, confirmó la velocidad.
Decenas de robots humanoides de fabricación china demostraron su creciente capacidad atlética al superar a cientos de corredores humanos, después de haber quedado muy rezagados un año antes. La edición inaugural de la carrera el año pasado estuvo plagada de contratiempos, ya que muchos robots tuvieron problemas para arrancar y la mayoría no pudo terminar. El robot campeón registró un tiempo de 2 horas y 40 minutos, superando con creces a sus rivales mecánicos, pero más del doble del tiempo del ganador humano de la carrera convencional. El contraste con este año fue abismal. No solo había aumentado el número de robots participantes de 20 a más de 100, sino que varios de los que competían por el podio eran notablemente más rápidos que los atletas profesionales que participaban en la carrera humana.
El robot ganador, también desarrollado por Honor, un conocido fabricante chino de teléfonos inteligentes, terminó la carrera varios minutos más rápido que el récord mundial establecido por Jacob Kiplimo el mes pasado en Lisboa, aunque el humanoide tuvo que ser ayudado a levantarse a pocos metros de la línea de meta después de chocar contra la barandilla. Si bien las aplicaciones económicamente valiosas de los robots humanoides aún se encuentran en fase de prueba, la exhibición de la destreza física de estas máquinas durante el maratón resalta su potencial para transformar todo, desde trabajos peligrosos hasta el combate en el campo de batalla.
China aspira a convertirse en una potencia en esta industria de vanguardia, y para ello ha puesto en marcha una amplia gama de políticas, desde subvenciones hasta proyectos de infraestructura, para fomentar las empresas locales. El programa de televisión más visto de China, la gala anual del Festival de Primavera de la CCTV, mostró en febrero el impulso del país por dominar el campo de los robots humanoides y el futuro de la fabricación. Eso incluyó una larga demostración de artes marciales en la que más de una docena de humanoides Unitree realizaron sofisticadas secuencias de lucha con bastones y espadas.
El auge de los humanoides en China responde a una estrategia estatal claramente definida. En 2023, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información presentó una hoja de ruta que identifica a estos robots como una “fuerza disruptiva” comparable al impacto que tuvo el smartphone, y fija 2025 como el punto de partida para su producción en masa.
El avance actual se sostiene sobre tres ejes: la entrada de gigantes tecnológicos como Honor y Xiaomi, que aplican su experiencia en sensores, baterías y procesadores de IA; el liderazgo de especialistas en locomoción como Unitree Robotics, responsables de modelos con gran agilidad mecánica; y un fuerte respaldo gubernamental mediante centros de innovación y subvenciones destinadas a reducir la dependencia de componentes extranjeros.
Mientras China acelera hacia la producción masiva de humanoides, otros países y empresas también avanzan en esta carrera tecnológica. En Estados Unidos, compañías como Tesla y Figure lideran el desarrollo de robots bípedos orientados a tareas industriales. Tesla impulsa su modelo Optimus, capaz de manipular objetos con precisión y entrenado mediante grandes modelos de IA; Figure, por su parte, ha firmado acuerdos con gigantes como BMW para integrar humanoides en líneas de montaje. Boston Dynamics, aunque más centrada en robots cuadrúpedos, continúa perfeccionando Atlas, su plataforma humanoide diseñada para entornos complejos. En Japón, la tradición robótica se mantiene con iniciativas de Honda -creadora del icónico Asimo- y con el impulso de empresas como Toyota, que desarrolla robots asistenciales para entornos domésticos y sanitarios. Corea del Sur también avanza con proyectos de Hyundai y su filial Boston Dynamics, orientados a la movilidad.
En Europa, el Instituto Italiano de Tecnología es el responsable del robot iCub, empresas como PAL Robotics en España se especializan en humanoides para logística y asistencia.
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