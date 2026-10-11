El humorista Pepe Colubi anuncia que tiene párkinson: “La mayoría de mis amigos se están enterando ahora”

El escritor, guionista y humorista Pepe Colubi ha anunciado públicamente que tiene párkinson, una enfermedad que le diagnosticaron hace dos años y medio y que hasta ahora había mantenido en un ámbito privado. El cómico compartió la noticia este domingo en una entrevista con Julia Otero en el programa Julia en la onda, de Onda Cero, donde explicó que hacer público su diagnóstico le permitirá afrontar esta nueva etapa con menos presión.

“La mayoría de mis amigos se están enterando ahora”, reconoció Colubi durante la conversación, en la que también habló de cómo descubrió la enfermedad y de su decisión de no comunicarlo antes. El humorista, conocido por su participación en el programa Ilustres Ignorantes, aseguró que no había sentido la necesidad de hacerlo público hasta este momento.

Los primeros síntomas del párkinson de Pepe Colubi

Colubi explicó que comenzó a notar algunos cambios en su cuerpo unos tres años antes de recibir el diagnóstico. Entre ellos, recuerda episodios de cansancio generalizado y alteraciones puntuales de la tensión que, en un primer momento, se relacionaron con el estrés.

La situación cambió cuando, durante el tratamiento de una bursitis en el codo, detectó un pequeño temblor en un dedo de la mano derecha. Aunque apenas era perceptible, el antecedente de su padre, que también había padecido párkinson, le llevó a consultar con un neurólogo.

El diagnóstico llegó el 5 de abril de 2024, después de una exploración clínica. “Me quedé un poco planchado”, recordó el humorista, que explicó que haber convivido durante años con la enfermedad de su padre hizo que no fuera una palabra que le provocase un miedo especial.

“Me quita presión”: por qué ha decidido contarlo ahora

El cómico reconoció que hasta ahora había preferido mantener el diagnóstico en su círculo más cercano. Entre los motivos, señaló la incomodidad que puede generar sentirse observado de manera diferente cuando los demás conocen la enfermedad.

“No me salió hacerlo público antes”, explicó Colubi, que considera que compartirlo ahora supondrá un punto de inflexión en su relación con el párkinson. A su juicio, dar este paso le permitirá quitarse parte de la presión que supone mantenerlo en privado, aunque es consciente de que durante un tiempo recibirá preguntas y comentarios de su entorno.

Relacionado El temblor no se halla presente en un tercio de pacientes con párkinson

El humorista también habló de la convivencia cotidiana con la enfermedad y de sus cambios de energía. Según relató, hay días en los que se despierta con un cansancio intenso que va remitiendo a lo largo de la jornada, mientras que en otros se encuentra bien.

“Si estoy mal, permitidme estar mal”, pidió, al reivindicar que también necesita poder expresar cómo se encuentra sin que cada día se interprete necesariamente a través del diagnóstico.

El tratamiento y el recuerdo de su padre

Colubi explicó que lleva alrededor de dos años y medio con tratamiento farmacológico. Aunque inicialmente pensó que los avances médicos permitirían recurrir a opciones muy diferentes de las que había conocido con su padre, terminó tomando un medicamento similar al que este utilizaba décadas atrás.

El humorista considera que el seguimiento médico es importante para ajustar la medicación y controlar sus posibles efectos adversos. También describió las dificultades que puede entrañar organizar las distintas tomas y afrontar los periodos entre consultas.

Pese a ello, aseguró que la evolución está siendo razonablemente buena dentro de las circunstancias de la enfermedad. Su intención es continuar afrontando esta etapa con naturalidad y sentido del humor, una actitud que también recuerda de su padre.

"El Párkinson es degenerativo e incurable, así que entrar en la forma de calcular cómo va a ser menos degenerativo es imposible. Voy encontrándome las cosas por el camino”, explica el cómico y gionista.