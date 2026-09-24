Una IA de Anthropic descubre un sistema de enzimas con potencial para revolucionar la medicina

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado un avance científico de calado logrado por su modelo Claude, con capacidad para transformar el campo de la medicina genómica. Según explicó la compañía liderada por Dario Amodei, la tecnología identificó una estructura enzimática inédita en el material genético de los bacteriófagos, virus que infectan exclusivamente a las bacterias.

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El anuncio se produce en medio de un intenso debate global sobre los peligros potenciales de estas tecnologías, alimentado por advertencias recientes de expertos sobre los riesgos de la IA. Sin embargo, este hallazgo expone la vertiente más prometedora de los sistemas automatizados al detectar información biológica que había pasado desapercibida para los investigadores humanos.

En concreto, Anthropic detalló que el conjunto de enzimas localizado por Claude guarda notables similitudes con el CRISPR, la célebre herramienta de edición genética empleada para modificar el ADN con alta precisión. Aunque todavía se desconoce su cometido exacto en la naturaleza, los científicos señalan que solo un reducido grupo de sistemas conocidos comparte estas propiedades capaces de cortar y ensamblar secuencias genéticas.

El trabajo fue desarrollado por 950 agentes automatizados impulsados por Claude, que analizaron bases de datos de secuencias genéticas durante un periodo de 21 horas. En ese intervalo, la IA rastreó más de 200.000 genes y seleccionó 20 para un análisis en profundidad, un cometido que habría requerido meses de labor manual a un equipo humano. La intervención de los especialistas de la firma se limitó a fijar las directrices iniciales y validar los experimentos.

El propio Dario Amodei puso en valor este hito durante una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El máximo responsable de Anthropic afirmó que, si bien las conclusiones son preliminares, el hallazgo podría sentar las bases de nuevos mecanismos para el desarrollo de terapias genéticas y acelerar el tratamiento de enfermedades históricas en los próximos años.