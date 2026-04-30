La IA puede destruir hasta 2,3 millones de empleos en España, según el informe Funcas

La inteligencia artificial (IA) provocará una transformación profunda del mercado laboral en España en la próxima década. Según un informe de Funcas, el impacto podría traducirse en la destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos entre 2025 y 2035, con especial incidencia en perfiles administrativos y técnicos de nivel medio y superior.

El estudio, titulado “Inteligencia artificial y mercado de trabajo en España”, advierte de que la adopción de esta tecnología ya se está acelerando de forma notable: en 2025, el 21,1% de las empresas españolas con más de 10 empleados ya utiliza algún sistema de IA, frente al 12,4% de 2023.

Un cambio que ya ha empezado

Funcas señala que esta expansión indica que la tecnología ha alcanzado una fase de adopción masiva, por lo que sus efectos en el empleo comenzarán a ser visibles en los próximos años. La estimación central del informe contempla distintos escenarios: desde una destrucción más moderada de 700.000 empleos hasta uno pesimista que superaría los 3,5 millones.

El informe matiza que no se trata de desaparición inmediata de puestos, sino de una reconfiguración progresiva del trabajo, con menos renovaciones de contratos, reducción de sustituciones y cambios en las funciones laborales.

Informe Funcas.

También crea empleo y aumenta la productividad

Junto a la destrucción de empleo, la IA también impulsará nuevas oportunidades. El estudio estima la creación de alrededor de 1,61 millones de nuevas ocupaciones vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente en sectores de mayor cualificación.

Además, se prevé que entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores se beneficien de efectos de complementariedad, es decir, mejoras de productividad sin pérdida de empleo. Las empresas que ya han adoptado IA muestran, de media, una productividad un 27% superior, aunque el informe advierte de que parte de esta diferencia también responde a la mayor capacidad previa de estas compañías.

La adopción de IA es más alta en el sector TIC (58,7%), seguido de los servicios, la industria y la construcción. En cuanto al riesgo de automatización, España presenta una exposición media-alta en comparación con la OCDE, aunque inferior en términos de destrucción potencial gracias al peso de tareas menos automatizables.

Un reto de transición laboral

Funcas subraya que España afronta esta transformación en un momento de fortaleza del empleo, con 22,5 millones de ocupados y el paro por debajo del 10%, lo que supone una oportunidad para preparar la transición.

El informe concluye que la clave estará en las políticas de formación y recualificación profesional (reskilling), especialmente dirigidas a los colectivos más expuestos, como administrativos y técnicos medios, para facilitar su adaptación a los nuevos empleos que genere la IA.