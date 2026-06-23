Indra Space llama a la unión del sector espacial europeo
LLAMAMIENTO
El director de Indra Space, Miguel Ángel Panduro, estima que la industria del espacio puede generar más de un billón de euros
Indra Space llamó a la unión del sector espacial europeo y estimó que la carrera generará 1 billón de dólares, según Miguel Ángel Panduro, director general de la filial española. Durante un seminario en Santander, el directivo pidió la consolidación del sector en Europa y España, donde dijo que existieron empresas pequeñas y necesidad de concentración sin destruir la industria. Panduro destacó el papel de España en ingeniería y reclamó mayor participación en programas europeos como Iris Square y subrayó que España creció dentro de la cadena europea como el cuarto país del continente, con industria exportadora. El directivo dio a conocer que la economía espacial genera actualmente cerca de 351.498.482 millones de euros y que de forma indirecta aportará cerca de un billón hasta 2040.
Una infraestructura crítica
En su intervención expuso que el crecimiento en España aumentó entre 60% y 65% en diez años gracias a inversión pública y consideración del espacio como infraestructura crítica. Como ejemplo señaló que Estados Unidos financió a empresas como SpaceX con contratos de NASA y Defensa, y criticó que sin ese apoyo su realidad cambió. Afirmó también que Europa llegó tarde a la competencia tecnológica frente a Estados Unidos y China y pidió reducir dependencia mediante activos propios. Denunció igualmente una lucha por órbitas con proliferación de constelaciones y citó a China con 12.000 satélites, además de India y Emiratos Árabes Unidos.
Panduro exhortó a regular internacionalmente la actividad espacial por colisiones frecuentes y la necesidad de una órbita cementerio para satélites al final de vida útil. Así mismo el responsable de Indra Space insistió en factores como la sostenibilidad y reglas de conexión y concluyó que la falta de normas globales complica la gestión del tráfico orbital y la seguridad espacial internacional.
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