Indra Space llama a la unión del sector espacial europeo

Indra Space llamó a la unión del sector espacial europeo y estimó que la carrera generará 1 billón de dólares, según Miguel Ángel Panduro, director general de la filial española. Durante un seminario en Santander, el directivo pidió la consolidación del sector en Europa y España, donde dijo que existieron empresas pequeñas y necesidad de concentración sin destruir la industria. Panduro destacó el papel de España en ingeniería y reclamó mayor participación en programas europeos como Iris Square y subrayó que España creció dentro de la cadena europea como el cuarto país del continente, con industria exportadora. El directivo dio a conocer que la economía espacial genera actualmente cerca de 351.498.482 millones de euros y que de forma indirecta aportará cerca de un billón hasta 2040.

Una infraestructura crítica

En su intervención expuso que el crecimiento en España aumentó entre 60% y 65% en diez años gracias a inversión pública y consideración del espacio como infraestructura crítica. Como ejemplo señaló que Estados Unidos financió a empresas como SpaceX con contratos de NASA y Defensa, y criticó que sin ese apoyo su realidad cambió. Afirmó también que Europa llegó tarde a la competencia tecnológica frente a Estados Unidos y China y pidió reducir dependencia mediante activos propios. Denunció igualmente una lucha por órbitas con proliferación de constelaciones y citó a China con 12.000 satélites, además de India y Emiratos Árabes Unidos.

Panduro exhortó a regular internacionalmente la actividad espacial por colisiones frecuentes y la necesidad de una órbita cementerio para satélites al final de vida útil. Así mismo el responsable de Indra Space insistió en factores como la sostenibilidad y reglas de conexión y concluyó que la falta de normas globales complica la gestión del tráfico orbital y la seguridad espacial internacional.