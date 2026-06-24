Desde hace unos años los picos de consumo de energía eléctrica se producen en verano por el uso del aire acondicionado, que es el gran aliado para sobrevivir a las olas de calor. Este electrodoméstico, sin embargo, y a pesar de que los instaladores no dejan de trabajar no es frecuente en todas las partes de España y mucho menos en los países europeos, de París para arriba, que estos días padecen temperaturas que no han visto en su vida, que provocan el aumento de muertes por los golpes de calor, sobre todo de los mayores que son la víctimas propiciatorias de los anticiclones, junto con los niños y las personas más vulnerables, que también la desigualdad es un factor climatológico más. Entre los consejos del ministerio de Sanidad para soportar las altas temperaturas y protegerse del calor está que la gente que tiene aire acondicionado en su casa sea solidaria e invite a quien no lo tiene a pasar un rato. Pero sin cervezas ni refrescos que el alcohol y las bebidas azucaradas están desaconsejadas con altas temperaturas.