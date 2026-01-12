Infancias expuestas: los riesgos de compartir la vida de los hijos en redes

El “sharenting”, la práctica por la que madres y padres comparten de forma habitual contenidos sobre la vida de sus hijos en redes sociales, se ha convertido en un fenómeno ampliamente normalizado. Aunque no es nuevo, su impacto en la privacidad, la seguridad y el desarrollo de los menores resulta cada vez más preocupante.

Estudios europeos y análisis académicos coinciden en que más del 80 % de los bebés ya tiene presencia en internet antes de cumplir seis meses. Esta práctica está presente en la mayoría de los hogares con redes sociales: cerca del 90 % de las familias reconoce compartir contenido de sus hijos sin conocer plenamente las consecuencias legales y psicológicas.

La preocupación aumenta cuando la imagen de los niños se utiliza con fines económicos. El auge de perfiles familiares que monetizan la exposición de los menores plantea dudas sobre la explotación de su imagen y la falta de protección específica en entornos digitales, donde la línea entre vida privada y actividad comercial resulta cada vez más difusa. Además, existe un problema de seguridad: informes oficiales indican que una parte relevante del material utilizado en delitos de abuso y explotación infantil procede de imágenes compartidas inicialmente en contextos familiares, sin intención sexual. Una vez publicadas, estas imágenes pueden ser reutilizadas o difundidas fuera del control de quienes las compartieron, con todo tipo de riesgos.

Desde el punto de vista emocional, la sobreexposición temprana puede tener efectos negativos en el bienestar de los menores, como ansiedad, estrés y pérdida de control sobre su propia identidad.

Ante este escenario, se plantea la necesidad de un marco legal que reconozca a los menores como sujetos de derechos digitales y regule su exposición en redes sociales, junto con programas de alfabetización digital para familias.