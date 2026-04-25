Infografía | Análisis comparativo de costes energéticos: biomasa frente a fuentes tradicionales

El sector de la climatización en España atraviesa una fase de transformación estructural motivada por la volatilidad de los mercados energéticos. Según los últimos indicadores proporcionados por la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), la transición hacia combustibles sólidos de origen forestal y agrícola no solo responde a criterios de sostenibilidad, sino a una ventaja competitiva en costes que las fuentes tradicionales no pueden igualar en el escenario actual.

La brecha de costes en las energías convencionales

En el panorama actual, la electricidad se consolida como la alternativa menos eficiente económicamente para la calefacción, registrando un coste de 26,08 c€/kWh. Esta cifra supone una presión financiera significativa para los consumidores, especialmente en regiones de clima severo. Por su parte, el gas natural, aunque se mantiene en niveles más moderados con un precio de 8,59 c€/kWh, sigue representando un gasto notablemente superior al de cualquier variante de biomasa disponible en el mercado.

El rendimiento económico de la biomasa

La biomasa ofrece un espectro de opciones cuyo denominador común es la reducción drástica de la factura energética. El pellet, a pesar de ser un combustible que requiere un proceso de fabricación más exhaustivo, mantiene un precio de 6,95 c€/kWh, situándose un 73% por debajo del coste eléctrico y logrando batir la competitividad del gas natural.

En un escalón de mayor ahorro se sitúa el hueso de aceituna, un recurso local que permite alcanzar un coste de 4,68 c€/kWh, lo que equivale a una reducción de costes del 82% respecto a los sistemas eléctricos. Finalmente, la astilla de madera se posiciona como el líder absoluto en ahorro, con un precio de tan solo 3,34 c€/kWh, permitiendo un ahorro acumulado de hasta el 86%.

Perspectivas de mercado y automatización

La competitividad de la biomasa se ve reforzada en instalaciones centralizadas y automatizadas, donde la gestión del combustible iguala en comodidad a los sistemas fósiles pero con una estructura de costes mucho más estable. La conclusión de los informes sectoriales es clara: la biomasa no es solo una alternativa frente a la electricidad por su alto coste, sino que se ha consolidado como una opción más rentable que el gas natural, garantizando una mayor independencia energética y viabilidad económica a largo plazo

Infografía

Puedes observar todos estos datos en la siguiente infografía de forma detallada.