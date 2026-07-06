La inteligencia artificial, una red estructural clave para el futuro de España

La inteligencia artificial está dejando de considerarse una herramienta tecnológica para convertirse en una infraestructura estratégica, comparable a las redes de transporte, las telecomunicaciones o el sistema eléctrico. La capacidad de disponer de centros de datos, supercomputadores y recursos de cálculo propios se perfila como uno de los factores que determinarán la competitividad de los países durante la próxima década.

Esta visión está marcando la estrategia de la Unión Europea, que ha puesto en marcha un ambicioso plan para reforzar su autonomía tecnológica. El objetivo es reducir la dependencia de infraestructuras situadas fuera del continente mediante la creación de gigafactorías de IA, la ampliación de la red europea de supercomputación y el aumento de la capacidad de los centros de datos.

España aspira a desempeñar un papel relevante en esta estrategia. En las últimas semanas, el Gobierno ha aprobado más de 430 millones de euros para impulsar proyectos relacionados con la IA, la computación de alto rendimiento y la industria de los chips. A esta cantidad se suman 719 millones de euros destinados a respaldar la candidatura española para albergar una de las futuras gigafactorías europeas de IA para situar al país entre los principales polos tecnológicos del continente.

Por otra parte, y según un informe de la plataforma online PortalTIC, el 73% de los responsables de tecnología en España considera que el principal obstáculo para extender la inteligencia artificial es la falta de infraestructuras capaces de procesar datos en tiempo real. La escasez de profesionales especializados y la fragmentación de los datos continúan dificultando el paso de los proyectos piloto a aplicaciones plenamente operativas.