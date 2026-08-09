John Galliano vuelve al lugar que nunca dejó

El Costume Institute dedicará su próxima gran retrospectiva al creador británico en una muestra que no solo celebra su legado creativo, sino que reabre el debate sobre el talento, la memoria y la capacidad de la moda para reescribir su propia historia.

Durante años, John Galliano ha ocupado un lugar paradójico dentro de la moda. Su influencia nunca desapareció del todo, pero su nombre permanecía suspendido entre la admiración por un talento irrepetible y el peso de uno de los episodios más oscuros que ha vivido la industria contemporánea. Ahora, el Metropolitan Museum of Art ha decidido cerrar ese paréntesis. En la primavera de 2027, el Costume Institute dedicará su gran exposición anual al diseñador británico, convirtiéndolo en uno de los escasísimos creadores vivos que reciben una retrospectiva individual en la institución neoyorquina.

La noticia trasciende el calendario expositivo. Supone la confirmación definitiva de que Galliano vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo desde el punto de vista creativo: el de un diseñador capaz de alterar el curso de la moda con cada colección.

Hablar de Galliano es hablar de un creador que nunca entendió el desfile como una simple presentación de prendas. Antes de que la industria comenzara a hablar de storytelling, él ya construía relatos completos sobre la pasarela. Cada colección era una obra de teatro, un viaje histórico o una fantasía cinematográfica donde convivían referencias al siglo XVIII, el cabaret parisino, el Japón imperial, la literatura victoriana o el cine clásico. Su manera de cortar un patrón, manipular un tejido o construir una silueta redefinió el lenguaje de la Alta Costura y transformó para siempre la relación entre moda y espectáculo.

No es casualidad que buena parte de los directores creativos actuales continúen citándolo como una de sus mayores influencias. Más allá de las tendencias, Galliano instauró una nueva forma de entender el diseño: la moda podía emocionar, provocar e incluso incomodar. La prenda dejaba de ser únicamente un objeto de consumo para convertirse en un vehículo narrativo.

Precisamente esa dimensión artística es la que el Metropolitan Museum pretende explorar en una exposición que reunirá décadas de archivos, piezas de Alta Costura, bocetos inéditos y documentos personales para recorrer toda su trayectoria, desde sus inicios tras graduarse en Central Saint Martins hasta sus años en Givenchy, Dior y Maison Margiela. Más que una retrospectiva convencional, la muestra se plantea como una inmersión en la mente de uno de los grandes constructores de imágenes de la historia reciente de la moda.

Pero sería ingenuo pensar que esta exposición habla únicamente de creatividad. También habla del momento que atraviesa el lujo. En plena búsqueda de nuevas narrativas capaces de emocionar a un consumidor cada vez más exigente, las instituciones culturales vuelven la mirada hacia aquellos diseñadores que lograron convertir la moda en un acontecimiento cultural. En un contexto donde las colecciones duran apenas unas semanas en la conversación digital, recuperar figuras capaces de generar imaginarios duraderos adquiere un valor casi patrimonial.

La decisión del Met también evidencia un cambio de paradigma en la forma de construir el legado de los grandes nombres de la moda. Durante décadas, los museos tendieron a separar la excelencia creativa de las contradicciones personales de sus protagonistas. Hoy ocurre lo contrario. La historia ya no se presenta como un relato perfecto, sino como un espacio donde conviven genialidad, controversia y contexto. La trayectoria de Galliano, inevitablemente marcada por el escándalo que provocó su salida de Dior en 2011, forma parte de esa conversación.

Quizá por eso esta será una de las exposiciones más observadas de los últimos años. No solo por la expectación que siempre despierta el diseñador británico, sino porque obligará a la industria a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿cómo se escribe el legado de un creador cuya influencia resulta incontestable, pero cuya biografía nunca dejará de generar debate?

Lo que parece indiscutible es que, más de cuarenta años después de presentar su colección de graduación, John Galliano sigue siendo una referencia para entender la evolución de la moda contemporánea. Porque mientras muchos diseñadores crearon tendencias, él construyó universos. Y esos universos, dos décadas después de haber revolucionado las pasarelas de París, continúan definiendo la manera en que la industria entiende la emoción, el espectáculo y el poder transformador de la moda.