Juan Carlos I deja Sanxenxo tras cinco días de estancia, vela y la visita de la infanta Elena

El rey emérito y La Infanta Elena salen a navegar en la segunda jornada del Trofeo Xacobeo de vela.

El rey emérito Juan Carlos I ha abandonado este domingo el municipio pontevedrés de Sanxenxo tras permanecer cinco días en Galicia, en su primera visita del año a la comunidad.

Durante su estancia, el emérito volvió a participar en actividades de navegación en la ría de Pontevedra, dentro del Trofeo Xacobeo, y compartió jornadas en el mar junto a su entorno más cercano. Uno de los momentos destacados fue la visita de su hija, la infanta Infanta Elena de Borbón, que lo acompañó en varias actividades y cenas en Sanxenxo.

El rey emérito se alojó en la vivienda de su amigo Pedro Campos en Nanín, desde donde se desplazó este domingo por la tarde hacia el aeropuerto de Peinador (Vigo) para emprender su regreso.

Se trata de su primera visita del año a Galicia, un destino habitual en sus viajes desde su residencia en Abu Dabi, donde reside desde 2020. Sus estancias en Sanxenxo suelen estar marcadas por un perfil discreto, centrado en la vela y los encuentros privados, aunque generan siempre expectación mediática.

Con esta salida, Juan Carlos I cierra una nueva estancia en Galicia, manteniendo la dinámica de viajes recurrentes a Sanxenxo, que se ha consolidado como uno de sus principales puntos de retorno a España.