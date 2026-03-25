El Rey entrega las acreditaciones a la XI promoción de embajadores honorarios de la Marca España

Felipe VI ha presidido este martes en el Palacio Real de El Pardo la entrega de acreditaciones a la XI promoción de embajadores honorarios de la Marca España, un reconocimiento impulsado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas que distingue a figuras destacadas por su contribución a la proyección internacional del país y al fortalecimiento de su reputación en el exterior.

En esta undécima edición, los galardonados han sido Ana José Varela (Relaciones Internacionales), Antonio Huertas (Gestión Empresarial), Diego González Rivas (Acción Social), Jaume Plensa (Arte y Cultura), Carme Ruscalleda (Turismo y Gastronomía), Susana Rodríguez Gacio (Deporte) y Regina Llopis (Ciencia e Innovación), representando ámbitos clave del talento español.

Durante su intervención, el monarca subrayó la creciente relevancia de la imagen país en un escenario internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas. En este sentido, destacó el papel de estos referentes como impulsores del prestigio de España en el exterior y como ejemplos del potencial del país en sectores estratégicos. Asimismo, puso en valor el tejido empresarial y profesional español, resaltando su capacidad para transmitir valores como la calidad, la innovación, la fiabilidad y el liderazgo.

En nombre de los premiados, Antonio Huertas afirmó que este reconocimiento supone “no solo recibir un título, sino asumir un compromiso”, subrayando la responsabilidad de los embajadores de proyectar los valores y fortalezas de España a nivel global. En su intervención, hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto para reforzar la reputación del país y generar confianza en el ámbito internacional.

Por su parte, la presidenta del Foro, Sofía Osborne, calificó la Marca España como un “activo estratégico de primer orden” para atraer inversión, turismo de calidad y talento global. Además, defendió la colaboración público-privada como un elemento clave para mejorar la competitividad y consolidar la proyección internacional del país.

El acto, conducido por la periodista Gloria Lomana, contó con la presencia de autoridades como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, así como representantes institucionales y destacados empresarios. Previamente, el Rey presidió también la reunión del Patronato de Honor de la fundación, en la que participaron algunas de las principales compañías españolas.