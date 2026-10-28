Los jugadores en línea tendrán que validar sus datos

Las empresas operadoras de juego en línea con licencia estatal quedan desde este jueves obligadas a verificar los medios de pago de sus usuarios de forma que el titular de la cuenta de juego sea la misma persona que figura como titular del medio de pago utilizado para realizar los depósitos y las retiradas. La medida fue impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y está prevista en la disposición final cuarta del Real Decreto 813/2026, aprobado hace tres semanas en Consejo de Ministros para la prevención del blanqueo.

Según informa el departamento que dirige Pablo Bustinduy, “esta medida busca reforzar la protección de las personas usuarias, dificultar el uso de medios de pago pertenecientes a terceras personas y mejorar la seguridad del entorno digital del juego”, especialmente en lo relativo a la suplantación de identidad cuyas denuncias aumentaron un 12% en 2025. Según datos recogidos por el protocolo de actuación para contribuyentes suplantados que puso en marcha Consumo en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, el año pasado se registraron 8.675 denuncias.

Las cuentas ya creadas tendrán un período transitorio de seis meses para que los operadores de juego adapten sus medios de pago y sus sistemas técnicos a los nuevos requisitos. Durante ese periodo, los jugadores ya registrados podrán seguir realizando depósitos pero no podrán retirar los premios obtenidos hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación. Si, una vez transcurridos los seis meses no se acredita la titularidad, los operadores deberán resolver unilateralmente el contrato y comunicarlo a la Dirección General de Ordenación del Juego