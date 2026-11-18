El empresario ourensano Justino “Tito” Barbosa, presidente del Grupo Barbosa, falleció este martes a los 87 años. Su empresa, aquella en la que comenzó a trabajar siendo niño, es hoy un referente internacional en la fabricación de productos y herramientas para la limpieza profesional y la pintura.

Vinculado desde niño a la empresa familiar, Barbosa fue el gran impulsor de su crecimiento y modernización, contribuyendo a transformar un pequeño negocio artesanal nacido en Ourense en una compañía de referencia dentro del mercado nacional. Su muerte supone la desaparición de uno de los nombres más conocidos y respetados de un sector en el que destacó tanto por su faceta empresarial como por su estrecha relación con clientes, distribuidores y profesionales de toda España.

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Nacido en Ourense en 1939, Justino Barbosa creció en el seno de una familia dedicada a la fabricación de cepillos. Fueron años marcados por las dificultades económicas de la posguerra, en los que la supervivencia de muchos pequeños negocios dependía del esfuerzo diario de todos los miembros de la familia. Desde muy joven comenzó a colaborar en la actividad empresarial, primero realizando pequeñas tareas de reparto y apoyo y, posteriormente, incorporándose de lleno a la labor comercial.

Aquella experiencia temprana acabaría definiendo buena parte de su personalidad. Hombre de carácter emprendedor e incansable trabajador, aprendió el oficio desde abajo, recorriendo innumerables comercios, visitando clientes y conociendo de primera mano las necesidades de un mercado que todavía estaba lejos de los niveles de desarrollo que alcanzaría décadas después. Esa cercanía con el terreno le permitió adquirir un profundo conocimiento del sector y desarrollar una intuición comercial que sería determinante para el futuro de la empresa.

Durante los años sesenta asumió un papel cada vez más relevante dentro del negocio familiar. Su apuesta por la expansión comercial y por una mayor presencia en el mercado resultó clave para impulsar una nueva etapa de crecimiento. Bajo su influencia, la compañía amplió progresivamente su actividad y comenzó a consolidar una posición destacada en el ámbito de los cepillos, escobas, útiles de limpieza y otros productos destinados tanto al canal profesional como al doméstico.

Con el paso de los años, Barbosa evolucionó desde una modesta empresa de origen artesanal hasta convertirse en una firma ampliamente reconocida dentro de su sector. La modernización de las instalaciones, la incorporación de nuevos procesos productivos y la adaptación constante a las exigencias del mercado permitieron a la compañía crecer y mantenerse competitiva durante décadas.

El taller artesanal de la familia es hoy una empresa consolidada y referente.

Ese desarrollo estuvo acompañado por una filosofía empresarial basada en la constancia, la calidad y una fuerte apuesta por las relaciones personales. Esa dimensión humana fue una de las características que más contribuyó a forjar la reputación de Tito Barbosa. Defensor del trato directo con clientes y proveedores, entendía la empresa como una actividad en la que la confianza ocupaba un lugar central. Su presencia fue habitual durante décadas en las principales ferias y encuentros profesionales de la ferretería y el bricolaje. En esos foros se convirtió en un rostro familiar para varias generaciones de distribuidores y fabricantes, consolidando una red de relaciones que contribuyó a fortalecer la posición de la empresa y a convertir su nombre en un referente dentro del sector.

De los primeros viajes al desarrollo de una marca líder

Barbosa acostumbraba a contar su propia historia con una mezcla de crudeza, sentido del humor y orgullo por el esfuerzo realizado. Sus recuerdos de infancia dibujaban una Galicia humilde y de posguerra, marcada por las privaciones económicas y el trabajo desde edades muy tempranas. De hecho, solía definir aquellos años como una auténtica escuela de vida.

Entre las historias que recordaba figuraba la de su primer viaje como vendedor de cepillos, cuando, con apenas 16 años y tras varios días sin lograr una sola venta, llegó a desesperarse. Barbosa contaba que un comerciante llamado Enrique Cruz Delgado le dio una oportunidad al realizar un importante pedido que cambió el rumbo de aquel viaje y de su vida.