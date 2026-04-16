León XIV reunirá un millón y medio de fieles en Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que la ciudad se prepara para el “reto logístico” de medio millón de personas en la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas la noche del 6 de junio y hasta los 1,5 millones en la misa que el papa León XIV oficiará el domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles coincidiendo con festividad del Corpus.

“Nosotros somos conscientes de que no debemos dimensionar tan solo para medio millón o 1,5 millones de personas y estamos trabajando en la capacidad de que puedan superarse incluso esos niveles de afluencia”, trasladó, después de afirmar que no recuerda “una concentración de personas tan grande ni tampoco que tengan una conexión en el ámbito geográfico tan cercana”.

Los emplazamientos “se han elegido en coordinación y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid” y son “adecuados teniendo en cuenta el volumen brutal de gente que va a haber durante esos días”, desveló el alcalde desde Carabanchel, donde se celebró la Junta de Gobierno.

Precisamente Carabanchel será una de las paradas del papa. “Defendemos que el Papa conozca todas las realidades de la ciudad de Madrid y eso pasa también por venir a Carabanchel o a otros distritos del sur, donde hay una situación de vulnerabilidad socioeconómica que obviamente no se puede ignorar y en la que nosotros estamos trabajando”, apuntó.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, detalló por su parte que siguen en estrecho contacto con el Arzobispado para determinar qué necesidad de espacio de alojamiento tienen y los que podría ofrecer el Ayuntamiento. “Estamos trabajando ya en ofrecerles un listado”, avanzó.

Cuatro actos

La organización del viaje apostólico del papa León XIV a España confirmó cuatro actos del pontífice en Madrid y Canarias. En la capital, el pontífice tiene previsto ofrecer una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas la noche del mismo día de su llegada a España, el 6 de junio.

Previamente a la celebración, el Santo Padre realizará un recorrido por el área, saludando a los peregrinos desde el Papamóvil.

El acto, que contará la participación directa de los jóvenes, culminará con unas palabras del papa y la celebración de una Adoración Eucarística.

Al día siguiente, el domingo 7 de junio, a las 9.30 horas y coincidiendo con festividad del Corpus, el pontífice presidirá la celebración de una misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. A continuación, en las zonas aledañas, tendrá lugar una procesión eucarística presidida por León XIV.

El primer acto coincidirá con el quinto concierto de Bad Bunny

El primer acto multitudinario del papa León XIV en Madrid con su viaje a España coincidirá con el quinto concierto que ofrecerá el artista puertorriqueño Bad Bunny en la capital el próximo 6 de junio.

Concretamente, el pontífice tiene previsto ofrecer una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas aledañas el mismo día de su llegada a España, el 6 de junio. A la misma hora, a las 20.00 horas, Bad Bunny estará en el ecuador de sus diez conciertos en Madrid.

En el caso de León XIV, la cita será en la zona donde está el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, pero Bad Bunny estará desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

En su viaje apostólico, el papa presidirá al día siguiente, el domingo 7 de junio, y coincidiendo con festividad del Corpus, la celebración de una misa en la Plaza de Cibeles de Madrid. A continuación, en las zonas aledañas, tendrá lugar una procesión eucarística presidida por León XIV.

La residencia de Bad Bunny en España comenzará en Barcelona los días 22 y 23 de mayo, aunque luego hará la residencia de 10 días en Madrid. El puertorriqueño presentará su último trabajo, “Debí tirar más fotos”.

“Alza la mirada”, el himno compuesto para la visita de León XIV a España

La cuenta atrás para la llegada del papa León XIV a España ya ha comenzado. Entre el 6 y el 12 de junio, el Santo Padre recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife) en un viaje estructurado bajo el lema evangélico “Alzad la mirada”.

De este mismo lema nace la inspiración para el himno oficial de la visita papal. La canción, impulsada por Vivafe (la comunidad musical juvenil de Ábside Media), es el resultado de un “Song Camp” que reunió a destacados compositores de música católica en España. El tema ha logrado un hito sin precedentes: reunir más de 1.700 voces grabadas de forma acústica en las catedrales de las ciudades que acogerán al pontífice y en la Sagrada Familia de Barcelona.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó durante la presentación del viaje que la intención de este lema es hacer una llamada a la esperanza.