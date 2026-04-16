Así es la letra de "Alza la mirada", el himno de la visita de León XIV a España

El próximo mes de junio de 2026, España acogerá la esperada visita apostólica del Papa León XIV. Para poner banda sonora a este encuentro histórico, la iniciativa VIVAFE ha lanzado "Alza la mirada", un himno oficial que ya resuena entre miles de fieles. Descubre aquí la letra completa de la canción.

La cuenta atrás para la llegada del Papa León XIV a España ya ha comenzado. Entre el 6 y el 12 de junio, el Santo Padre recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife) en un viaje estructurado bajo el lema evangélico "Alzad la mirada".

De este mismo lema nace la inspiración para el himno oficial de la visita papal. La canción, impulsada por VIVAFE (la comunidad musical juvenil de Ábside Media), es el resultado de un "Song Camp" que reunió a destacados compositores de música católica en España. El tema ha logrado un hito sin precedentes: reunir más de 1.700 voces grabadas de forma acústica en las catedrales de las ciudades que acogerán al pontífice y en la Sagrada Familia de Barcelona.

A continuación, te ofrecemos la letra completa de "Alza la mirada" que se podrá escuchar durante los multitudinarios encuentros de este mes de junio, como la gran vigilia en la Plaza de Lima o la Misa del Corpus en Cibeles.

Letra completa del himno oficial "Alza la mirada"

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Estrofa 1] No estoy hecho Para mirar al suelo Al mirarte Sé por qué nací Me creaste Para mirar al cielo Estoy inquieto hasta que no descanse en ti

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Estrofa 2] El Señor es mi fuerza Y mi esperanza No vacilaré (Alzo la mirada) Él es la roca De la salvación En Él confío Y no tiemblo En Él confío Y no tiemblo

[Estribillo] Alzo la mirada Mis ojos en Jesús Alzo la mirada Clavada en la cruz Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz Alzo la mirada Alzo la mirada Alzo la mirada

[Puente] Por los que buscan la paz Y la libertad Para que encuentren en tus ojos Dónde descansar Por los que cruzan el mar Buscando un hogar Para que vean más allá De la tempestad

Por los que buscan la paz Y la libertad Para que encuentren en tus ojos Dónde descansar

[Outro] Alzo la mirada... Alzo la mirada... Alzo la mirada...

El mensaje detrás de la canción del Papa

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó durante la presentación del viaje que la intención de este lema es hacer una llamada directa a la esperanza. "Alza la mirada" invita a los fieles a no dejarse abatir por un mundo marcado por los conflictos y las dificultades diarias, proponiendo mirar hacia arriba para encontrar un propósito y tender la mano a los demás (un enfoque que queda claramente reflejado en el "puente" de la canción, con menciones a quienes buscan la paz o cruzan el mar).

Claves del éxito del himno: