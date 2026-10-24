Leonor conquista Llanes con guiño a sus tradiciones

La princesa Leonor acaparó este sábado todas las miradas durante la visita de los reyes y sus hijas a Llanes, distinguido con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 por la labor de la Cofradía de Pescadores Santa Ana. En una jornada marcada por la cercanía y el contacto con los vecinos, la heredera al trono asumió el protagonismo con un discurso en el que puso en valor la historia marinera de la localidad, sus costumbres y el esfuerzo de quienes mantienen vivo uno de sus oficios más tradicionales. Además, Leonor recibió con especial agradecimiento un reconocimiento muy especial al ser nombrada “Marinera de Honor”.

La Cofradía de Pescadores Santa Ana, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, recibió el reconocimiento por su defensa de la pesca artesanal y de bajura, su compromiso con la sostenibilidad y su papel social.

En Llanes, la princesa Leonor quiso poner en valor el esfuerzo cotidiano de quienes mantienen vivas actividades esenciales para la identidad de territorios como Asturias en una semana muy importante para la comunidad, y destacó la importancia de conservar el legado recibido de generaciones anteriores. Sus palabras encontraron un perfecto reflejo en la historia de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, una institución nacida hace cerca de siete siglos que no solo agrupó a marineros y armadores, sino que también desarrolló una importante labor asistencial.

Como anécdota de la jornada, la Familia Real se subía a bordo de la embarcación Nuevo Sandra María, propiedad del armador y patrón mayor de la cofradía. Cuando bajaban del barco, la reina Letizia resbaló perdiendo el equilibrio. Se incorporó rápidamente, sin mayores consecuencias, y pudo seguir con la agenda de la visita.